Este no es un artículo sobre Ucrania

Este no es un artículo sobre la invasión de Ucrania. Tal vez la primera frase sea suficiente para que decida no seguir leyendo, pero le agradecería una oportunidad para desarrollarla. La diferencia entre los lectores y aquellos que tenemos una tribuna es que se presupone que los segundos disponemos de una mayor información o capacidad de análisis (a priori por formación u oficio) para ofrecer una opinión fundamentada sobre algún elemento de la actualidad. Pónganle todos los condicionales que consideren pero esa es o debería ser la premisa.

Disculpen la primera persona aunque es difícil no utilizarla para seguir con el argumento. Siempre me he dedicado a la información política pese a que intento colarme de vez en cuando en la sección de Cultura. Ahora cuando lo hago es gracias a la amabilidad y, claro, la indulgencia de Elena Cabrera. Como tantos otros compañeros de este y otros medios estoy inmersa en un curso acelerado sobre relaciones entre Rusia y Ucrania. Intento situar en el mapa ciudades cuya existencia desconocía y en la clase de esta semana toca aprender sobre suministros de gas. Sí, aprender, y hacerlo de los que saben.

En elDiario.es escucho a la subdirectora María Ramírez, que es de las que pronosticó que podía haber una guerra cuando mucha gente lo negaba, porque nos da la perspectiva global para entender cómo avanza la invasión y sus consecuencias dentro y fuera de Ucrania y Rusia. Leo a Iñigo Sáenz de Ugarte y confirmo en cada texto que publica que es uno de los mejores analistas de Internacional que se puede leer hoy en España.

Con las crónicas de Marc Marginedas en El Periódico recuerdo por qué se sentía como un pájaro enjaulado cuando tenía que pasar más de dos días sentado en una mesa de la redacción. Xavier Mas de Xaxàs, corresponsal diplomático de La Vanguardia, me da siempre alguna clave que desconocía y, pese a mis dudas iniciales, me ha conducido a la certeza de lo que resume como un ‘él o nosotros’, que traducido es ‘Putin o la democracia’.

Sin conocer de nada a la corresponsal de El País en la zona, María Sahuquillo, la sigo cada día porque es muy difícil trasladarnos la dureza de la guerra sin caer en lugares comunes. En televisión me quedo con las crónicas de los equipos de TVE y TV3.Han demostrado por qué es tan necesaria una televisión pública de calidad.

No opinan igual, pero en los matices que introducen el excorresponsal en Moscú y Pekín, Rafa Poch, y el admirado Ramón Lobo, es más fácil entender cuál es el papel que ha jugado y debería jugar lo que hemos bautizado como Occidente y que no todo el mundo identifica de la misma manera. Anna Bosch (TVE) es otra colega que en cada intervención nos da una clase a todos.

Podría seguir con más nombres porque los hay pero sirvan estos como muestra de que la información internacional, al igual que la relacionada con las políticas de defensa, no se aprende en una semana. Se necesitan contexto y trienios. Dar lecciones sobre geopolítica o técnicas militares sin contar hasta tres es mucha osadía tratándose de una guerra. Así que disculpen la falta de formación en este ámbito y espero que si han llegado hasta aquí compartan también el homenaje a los que estos días nos ayudan a entender algo pese a saber tan poco.