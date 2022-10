¿Se desvanece el efecto Feijóo?

La luna de miel de Alberto Núñez Feijóo toca su fin. O al menos ese es el diagnóstico que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, realizó hace unos días al publicarse el barómetro de octubre. Tezanos fue claro, como suele ser su estilo. Aseguró que el líder del PP se encontraba en una caída de popularidad debido a que había cometido errores y a que no tenía los conocimientos necesarios para liderar. En cierto modo, no sería tan extraño que empezáramos a detectar cierto desgaste de la popularidad de Feijóo. Al fin y al cabo, las lunas de miel no duran para siempre. Los relevos de liderazgos suelen venir acompañados de un periodo de optimismo y altas expectativas que suelen desinflarse a medida que pasan los meses.

Pero, más allá de opiniones impresionistas, ¿qué nos dicen los datos sobre el fin del “efecto Feijóo”? ¿Realmente se está desvaneciendo? Se trata, creo, de una pregunta clave para entender el escenario electoral que se abre el próximo año. El PP, si quiere llegar a La Moncloa, no puede esperar sentado en el banquillo a que la popularidad del PSOE se vaya erosionando a medida que lleguen las adversidades económicas. Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es una gran capacidad de resistencia. El presidente (o el gobierno de coalición) han sabido reaccionar a las distintas crisis que se han encontrado (sanitaria y económicas) y realizar ambiciosas políticas que han servido de colchón social para quienes se han visto afectados. Esas políticas compensatorias han representado una válvula de escape del descontento social y han contenido un eventual deterioro de la popularidad del gobierno. Puede que, con el tiempo, si las dificultades económicas se mantienen, la confianza con el PSOE de Sánchez acabe por desmoronarse. Pero la capacidad de resistencia de este gobierno hasta ahora ha sido tan encomiable que desaconseja a Feijóo confiar su suerte a los errores del adversario.

Ante un PSOE que se mantiene a flote, es particularmente importante para el PP mantener vivo el “efecto Feijóo” el máximo tiempo posible. ¿Lo está logrando? En el gráfico 1 muestro la evolución de la popularidad del líder del PP desde abril hasta la actualidad usando datos del CIS. Los datos nos llevan a una conclusión clara: la popularidad de Feijóo se mantiene fuerte, sin apenas desgaste, entre sus bases electorales tradicionales, pero se desploma entre los votantes socialistas. En la evolución del gráfico 1 se puede observar como las valoraciones de Feijóo se mantienen altas (por encima del 7 sobre 10) entre los votantes del PP. Asimismo, los aprobados del líder del PP entre los votantes de Vox y Ciudadanos también se han mantenido esencialmente estables a lo largo de todos estos meses. Así pues, entre el espacio electoral de la derecha, se puede constatar que la luna de miel de Feijóo continúa gozando de una excelente salud.

Otra cuestión es entre las bases socialistas. Inicialmente, en primavera, los votantes del PSOE recibieron la llegada de Feijóo con buenos ojos. Según el barómetro del CIS del pasado abril, los votantes del PSOE le daban un aprobado al líder Popular, algo ciertamente excepcional dado el contexto de alta polarización que vive últimamente nuestro país. No obstante, esa relativa buena imagen de Feijóo se ha desvanecido por completo: hoy sus valoraciones se han desplomado entre el electorado socialista, cosechando hoy sonados suspensos con notas inferiores al 4 sobre 10.

Se suele decir que los políticos deben preocuparse especialmente en lograr ser atractivos entre sus votantes, pero no prestar demasiada atención a la opinión de quienes jamás le votarán. Por ejemplo, analizar si Alberto Nuñez Feijóo ha perdido popularidad entre los votantes de Unidas Podemos es un ejercicio fútil, pues es altamente improbable que algún votante de UP se pase al PP porque le cae bien su líder. Pero el caso del PSOE es distinto, pues sí había indicios de que algunos de ellos podían eventualmente pasarse a las filas del PP. En las elecciones andaluzas, alrededor del 16% de los votantes del PSOE se pasaron en esta ocasión a las filas del PP. Hacía mucho tiempo que no se observaban fugas de dos dígitos entre PSOE y PP. El presidente Juanma Moreno Bonilla parecía haber logrado la receta para romper la política de bloques y atraer a un buen puñado de votante socialista.

Quizás había motivos para pensar que lo que ocurrió en las elecciones andaluzas era algo excepcional, que no podía extrapolarse al resto de España. Sin embargo, la llegada de Alberto Nuñez Feijóo también parecía estar generando efectos similares. Como muestro en el gráfico 2, las fugas del PSOE hacia el PP fueron creciendo durante los primeros meses de liderazgo de Feijóo, acercándose en verano a cifras también de dos dígitos. Pero esa tendencia se ha estancado o incluso revertido en los últimos dos meses.

Así pues, entre los votantes socialistas no solo se está desgastando la imagen de Feijóo sino que sus fugas al PP se están reduciendo. El principal peligro que tenía Pedro Sánchez era que sus bases vieran el PP de Feijóo como una alternativa votable. Ese temor parece que hoy es mucho más remoto de lo que era meses atrás. El PSOE puede ver con alivio cómo un escenario como el que ocurrió en las elecciones andaluzas se aleja cada vez más.

Los datos del gráfico 2 sobre transferencias de voto es esencialmente consistente con los del gráfico 1 sobre la popularidad de Feijóo. El atractivo del PP y de su líder se mantienen excepcionalmente fuertes entre los votantes de la derecha. Las fugas de Cs hacia el PP han aumentado en los últimos meses y las de Vox hacia el PP son también hoy mayores de lo que eran en primavera. Además, el porcentaje de lealtad al PP se mantiene en cotas excepcionalmente altas: más del 80% de quienes votaron a este partido declaran que volverían a hacerlo.

En definitiva, ¿podemos concluir que la popularidad de Feijóo se encuentra en caída libre como aseveraba el presidente del CIS? La respuesta no es clara. De ningún modo podemos llegar a esta conclusión si nos fijamos en el espacio de la derecha. Pero si nos centramos entre los votantes del PSOE, sí parece que la luna de miel de Feijóo está llegando a su fin.