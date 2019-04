Ábalos, sobre un acuerdo con Ciudadanos: "No nos estamos planteando esa posibilidad"

Pedro Sánchez ha vuelto a la sede del PSOE en la calle Ferraz para reunir a la Comisión Ejecutiva Federal del partido, que ha celebrado los resultados electorales que le han dado la victoria. Los socialistas quieren tomarse ahora con tranquilidad el proceso de gobernabilidad y no comenzarán a hacer movimientos por ahora. A pesar de la insistencia de los periodistas, José Luis Ábalos ha intentado sortear las preguntas sobre los pactos postelectorales, pero a la pregunta concreta sobre la posición del PSOE sobre un pacto con Ciudadanos ha contestado: "Nosotros queremos hacer políticas progresistas. No nos estamos planteando esa posibilidad".

Ábalos ha justificado esa posición sobre el partido de Albert Rivera en el veto que este ha impuesto al PSOE. De hecho, ha deslizado que el líder de Ciudadanos ni siquiera ha llamado a Sánchez para felicitarle por la victoria. "Es básico, eso condiciona totalmente, si no va a parecer patético", ha respondido sobre la posibilidad de llegar a un entendimiento con Ciudadanos.

La militancia clamó en contra de un acuerdo de Sánchez con Ciudadanos cuando el candidato socialista salió a celebrar la victoria en la calle Ferraz: "Con Rivera, no", gritaron. "Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?", dijo en un primer momento. "Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios", expresó después, para tender la mano a todas las formaciones dentro de la Constitución.

"Tenemos muy claro lo que nuestra militancia piensa y nuestros electores y no vamos a decepcionarlos", ha dicho Ábalos. Tras la rueda de prensa, fuentes oficiales del partido se han precipitado a matizar que "el PSOE no descarta ningún escenario" para los pactos que mantengan a Sánchez en Moncloa.

El dirigente socialista ha cargado especialmente contra el partido de Rivera: "Quien ha perdido las elecciones es Ciudadanos. Las ha perdido ni siquiera ha ganado en sus primarias internas por más que ha subido", ha dicho sobre la competición de las derechas entre PP, Ciudadanos y Vox. "No ha ganado las elecciones. Lo único a lo que puede aspirar es a sobrevivir como partido", ha sentenciado.

Ábalos no ha descartado un Gobierno en coalición, aunque los portavoces socialistas han dejado claro durante el día que la aspiración es seguir en solitario con la incorporación de "independientes de reconocido prestigio". El secretario de Organización del PSOE ha insistido en que, cuando llegue el momento, hablarán con todas las formaciones políticas sobre "programas y propuestas".

Aunque no ha pedido la abstención del PP, Ábalos ha deslizado que habría que preguntar a la formación de Pablo Casado "si van a dejar gobernar a la fuerza más votada" en aras de la "estabilidad". "Lo que no vamos a hacer es lo que ellos hicieron, que es desestabilizar el partido -ha reprochado-. No vamos a presionar por diferentes medios".