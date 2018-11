Ada Colau pide la dimisión de Lesmes: "Debería ser lo mínimo que se les exija a los responsables de este desastre"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por su gestión ante la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas.

Así lo ha asegurado en Las mañanas de RNE, al ser preguntada sobre la petición de dimisión de Lesmes por parte de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia: "Me sumo a la petición. La dimisión debería ser lo mínimo que se les exija a los responsables de este desastre".

De la misma forma que la socialista Adriana Lastra, la alcaldesa de Barcelona también ha manifestado sorpresa ante la decisión del Supremo: "Aunque desgraciadamente llevamos varias sentencias y actuaciones polémicas en el ámbito de la Justicia en temas muy distintos, y aunque creo que la Justicia no pasa por un buen momento, no les creía capaces de cambiar un fallo tan importante como éste".

"Una no sabe qué pensar, si realmente la presión de la banca en este país es tan grande que no solo tienen gran incidencia en algunos partidos políticos, sino que también la tienen en las altas instancias judiciales. La otra única explicación posible es la incompetencia, porque ¿cuando hicieron el primer fallo no sabían la repercusión social y económica que tenía?", se preguntaba Colau, que ha hablado de una "incompetencia grave" por parte de la cúpula judicial.

"Sensación de injusticia"

La decisión del Supremo de revocar la histórica sentencia que obligaba a la banca a pagar el impuesto de las hipotecas ha causado "una sensación de alarma social acumulada en el tema de las hipotecas y en la actuación de las entidades financieras de este país", ha opinado haciendo referencia a las distintas políticas tomadas frente a los desahucios en los últimos años, que "han provocado el sufrimiento de cientos de miles de familias que han perdido sus casas y se han quedado con deudas de por vida", ha proseguido.

También apoya las movilizaciones "mientras sean pacíficas": "Entiendo y apoyo las movilizaciones", ha afirmado. Además, ha defendido el derecho de criticar ciertos fallos judiciales cuando hay una "sensación de injusticia" y ha puesto el ejemplo del fallo sobre La Manada, además del de las hipotecas. "Cuando se rompe la representatividad del conjunto social al que se tiene que representar se produce una crisis de legitimidad", ha dicho sobre la situación actual y ha recordado que las instancias judiciales "deben rendir cuentas a la sociedad".

Posible reforma

La alcaldesa ha expresado la necesidad de hacer "una reflexión amplia y serena" sobre lo ocurrido, y ha manifestado la posibilidad de "hacer una reforma" pues, a su parecer, "hay una independencia judicial que solo parece funcionar con los débiles, porque con los fuertes no lo hace nunca".

"El Congreso tiene en sus manos cambiar la ley para que de forma inequívoca, como mínimo a partir de ahora, esté clarísimo quién tiene que pagar ese impuesto", ha declarado Colau, que cree que es la banca quien tiene que pagar este impuesto.