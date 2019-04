Albert Rivera se sacude las presiones del establishment para que negocie con Pedro Sánchez

Albert Rivera está viendo en las últimas horas cómo importantes sectores mediáticos, económicos y financieros le presionan en público para que evite que Pedro Sánchez pacte con Unidas Podemos y los independentistas para formar Gobierno. El líder de Ciudadanos se mantiene firme e insiste en que no negociará nada con el líder socialista al que envió ayer un mensaje para felicitarle, veinticuatro horas después de su victoria, tras los reproches de José Luis Ábalos por no haberlo hecho la misma noche electoral.

Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como otros representantes del establisment están pidiendo a Rivera que "por el bien del país y la economía" Ciudadanos al menos se abstengan en la sesión de investidura para permitir gobernar a Pedro Sánchez en solitario y evitar que dependa de Unidas Podemos y de los independentistas. Pero el líder de Cs lo ha dejado claro: "Los españoles han preferido un Gobierno de Sánchez con Podemos y los nacionalistas. Los que han votado han sido los españoles, no la CEOE ni los bancos".

Así se lo ha dicho a Ana Rosa Quintana este martes en una entrevista en la que la periodista le ha insistido en que no solo los bancos y los representantes del Ibex35 prefieren un pacto PSOE-Cs, sino que también desde Europa le están pidiendo que dé su brazo a torcer.

"A mí me hubiera encantado ganar las elecciones, hemos crecido un 80%, estamos muy contentos, pero no las hemos ganado. El PSOE tiene mayoría para poder formar Gobierno, a mí me gustaría que no la tuviera, pero la tiene. Nosotros dijimos en campaña que si no podíamos gobernar iríamos a la oposición y eso es lo que vamos a hacer", ha replicado, añadiendo que estarán "muy vigilantes" con las decisiones que tome el nuevo Ejecutivo para que "no destroce la economía".

"Lo que no podemos hacer es ignorar lo que han votado los españoles. Los españoles han tomado decisiones. Y hemos sido muy claros en campaña", ha remachado.

Rivera ha asegurado que después de esto meses de incertidumbre, tras las elecciones y la victoria de Sánchez, lo primero que necesita este país es que tras la investidura se celebre el debate de estado de la Nación para saber "qué va a hacer el Gobierno y qué va a hacer la oposición".

En Ciudadanos siguen convencidos de que los pésimos resultados electorales de Pablo Casado como líder de un PP "en descomposición", le invalidan para erigirse como portavoz de la oposición. "Se está yendo mucha gente al centro. Es una esperanza el crecimiento de Ciudadanos", ha defendido Rivera, motivo por el que cree que debe de ser él el que tome la iniciativa porque así también lo han decidido en las urnas los españoles: "Quieren que en la oposición esté un partido fuerte, limpio, sin corrupción para controlar que los separatistas no se salten la Constitución", ha asegurado.

Rivera está convencido de que Sánchez e Iglesias "tienen hecho ya el pacto", pero no lo quieren desvelar antes del 26M. "Es legítimo, pero no me gusta", ha subrayado. Pese a todo, se ha abierto a participar en algunos pactos de Estado "para apoyar a España, no al Gobierno", ha matizado.