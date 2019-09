Albert Rivera le dice al rey que aún espera "una rectificación" de Pedro Sánchez

"Seguimos con el teléfono abierto para ver si nos llama. Si esto sucede, se desbloquearía la situación", ha afirmado Albert Rivera en la comparecencia que ha ofrecido en el Congreso tras reunirse esta tarde en La Zarzuela con el rey Felipe VI. El presidente de Ciudadanos ha asegurado que le ha trasladado su posición al monarca sobre la posible investidura de Pedro Sánchez. "Le he dicho que Ciudadanos ha propuesto una solución de Estado que pasa por un movimiento de Sánchez".

"Solo hay una persona que es el que puede decir si quiere una solución, si quiere cerrar un acuerdo con populistas y separatistas o prefiere hacerlo con los constitucionalistas", ha señalado Rivera, que ha insistido varias veces en que "aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique, o que diga si de lo contrario "prefiere tirar la toalla e ir a elecciones".

Rivera ha señalado que su partido está "preparado para firmar las tres condiciones que le ha puesto encima de la mesa al presidente en funciones. "Esto no va de egos, va de España", ha sentenciado. "A mí no me pagan para cuidar el ego de nadie ni la reputación de nadie, a mí me pagan por poner soluciones encima de la mesa", ha añadido, para a continuación lamentar que el líder del PSOE lleve "seis meses mareando la perdiz" e instalado en "la ceremonia de la confusión" mientras la oposición es la única "que ha estado a la altura".

Por eso le ha pedido que les dé cuanto antes una respuesta: "Ya no puede seguir engañando a mucha gente como lo ha hecho en mucho tiempo", ha sentenciado el líder de Ciudadanos.

El acercamiento de Rivera a los socialistas llegó este lunes en un giro inesperado. La propuesta ideada por Rivera y lanzada a comienzos de semana reclama que Sánchez recupere Navarra "para el constitucionalismo", que se comprometa a aplicar el 155 si fuera necesario una vez que se conozca la sentencia del procés y que no suba impuestos.

El presidente en funciones, por su parte, considera que ya cumple con estos tres requisitos pero Rivera cree que "miente" y que su respuesta es "una tomadura de pelo a los españoles". El dirigente de Cs advertía esta tarde al presidente en funciones que de momento, si no rectifica, volverán a 'no' en su posible investidura.