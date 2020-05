Ayuso, en su gira por teles y radios desde el apartahotel: "No quería molestar a los vecinos y aquí estoy hablando sola"

Varias son las incógnitas que rodean el caso de los apartamentos de lujo en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está pasando el confinamiento. Una de ellas es cuándo se trasladó a ese apartahotel situado en una zona privilegiada de la capital. La cadena Room Mate, dueña del alojamiento, aseguró en un comunicado que la empresa acordó "dar servicio" a la jefa del Ejecutivo autonómico "antes del inicio del estado de alarma". Es decir, antes del 14 de marzo, que es cuando entró en vigor la situación de excepcionalidad.

Sin embargo, en un comunicado oficial, la Comunidad de Madrid informó de que la presidenta seguiría trabajando "desde su domicilio" tras dar positivo en COVID-19, lo que ocurrió el 16 de marzo. Es decir, dos días después de la declaración del estado de alarma. "Esta situación no altera en absoluto sus funciones como jefa del Ejecutivo autonómico madrileño, por lo que va a seguir trabajando desde su domicilio, ejerciendo todas y cada una de sus responsabilidades al frente del Gobierno regional", puede leerse en ese comunicado. Ella misma anunció el 16 de marzo en un vídeo en su perfil de Instagram que seguiría trabajando "como siempre", aunque "aislada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso) el 16 Mar, 2020 a las 4:58 PDT

Además, la presidenta madrileña ha dejado caer en varias entrevistas realizadas en las últimas semanas que se había trasladado al apartahotel tras saber que había contraído el virus. Por tanto, al menos, dos días después de la proclamación del estado de alarma. "Lo que he hecho es acondicionar un despacho fuera de mi vivienda habitual para no perjudicar a nadie, tampoco a mis vecinos… Estoy en un apartahotel fuera de todo y lo que he hecho es montar una oficina aquí", aseguró el pasado 17 de marzo en una entrevista en Todo es Mentira (Cuatro).

Dos días después, el 19 de marzo, aseguró en otra entrevista en COPE que estaba "recluida" en un apartahotel "sola, para no molestar a nadie". "¿Pero tiene a alguien que le ayuda, le hace de comer, le va a comprar comida?", le preguntó el periodista Carlos Herrera. "Sí, esas cosas sí. Pero el resto del tiempo, aquí, hablando sola", respondió Ayuso.

Para entonces ya se estaba haciendo popular el decorado del nuevo alojamiento de la presidenta, al que ordenó trasladar las banderas de España y de la Comunidad de Madrid y una foto suya saludando al rey Felipe VI. Hasta que recibió el alta médica, el 11 de abril, Ayuso ofreció desde ese emplazamiento más de una treintena de entrevistas y dos ruedas de prensa retransmitidas por Telemadrid.

En una de esas entrevistas ofreció un motivo acerca de qué le había llevado a trasladarse al apartahotel. "Prefería por no molestar a mis vecinos, a mi entorno, tomar esta decisión. Y creo que es lo mejor. Me ayudan para comer, me ayudan para esas cosas porque no puedo salir de aquí. Pero luego el resto del tiempo estoy en esta habitación", aseguró el pasado 24 de marzo en Onda Cero.