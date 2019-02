Francisco Igea luchará por la candidatura de Cs para Castilla y León frente a la opción de la expresidenta de las Cortes

El diputado de Ciudadanos por Valladolid, Francisco Igea, ha decidido plantar cara a la posible candidatura de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente a la presidencia de la comunidad dando el paso y anunciando que él también pugnará por ser cabeza de lista del partido de Albert Rivera en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo.

La información de eldiario.es con la imagen tomada en un bar de un barrio obrero de Valladolid, a kilómetros del Parlamento Autonómico, y en la que aparecían el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Pablo Yáñez, y la ya dimitida presidenta de las Cortes, ha provocado una crisis en la formación. Además, según ha podido saber este diario, las negociaciones no se realizaron tan solo con Yáñez, participó también el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Igea, que ha protagonizado este domingo una rueda de prensa, entró en la sala entre sonoros aplausos de cargos y militantes del partido. Tras una extensa introducción en la que dio las gracias a dirigentes y militantes y recordó el trabajo realizado por Ciudadanos así como su hoja de ruta (regeneración, limpieza y defensa de la unidad de España), confirmó el rumor para hacerlo certeza: se presenta a las primarias para ser el candidato a la Presidencia de la Junta de Castila y León.

El político reconoció que cuando convocó a la prensa pensaba que ya se conocería la lista de independientes que admite la dirección de Ciudadanos en la comunidad y que se habría llevado a cabo la votación de los 40 miembros de la Ejecutiva. Por causas no explicadas, los nombres no se conocen aún y será entre las 18.00 horas y la medianoche de hoy cuando se revelarán las incógnitas y se abra la votación telemática.

La "esperanza" del cambio

"Se ha generado una inquietud que hay que callar. Hay una liza importante en Castilla y León después de 31 años, casi 32, de gobierno ininterrumpido del Partido Popular. Se vive con esperanza e ilusión la posibilidad del cambio y no la vamos a frustrar. Vamos a encaminarla y hacerla real, hacer real el cambio que esta comunidad espera desde hace tantos años", declaró.

"Somos el partido que decíamos ser, que cree en la regeneración, la limpieza, la separación del poder político, que le da la voz a sus militantes. Hay quien ha podido pensar que este era otro partido, pero es el que fundó Albert Rivera, es el de Arrimadas, el de las primarias, la regeneración y la limpieza", precisó.

Para Igea, la inquietud surgida en estos días por la probable candidatura de Clemente se debe a una "posibilidad" que no contemplaban, por lo que "no es una cuestión de culpabilidades" porque lo que se juzga "es la idoneidad del candidato con el mensaje".

"Hoy se reunía la comisión telemáticamente, se ha pospuesto hasta las seis de la tarde para decidir los independientes. No sabemos quién se presentará, pero la decisión la toman los militantes de Castilla y León. Habrá primarias porque yo me presentaré", anunció al tiempo que advertía de que nadie pondrá en su boca "nada malo ni dudoso" sobre su partido.

Sí se pronunció sobre Silvia Clemente, de quien dijo que "no es la candidata ideal" en una comunidad que lleva 31 años de gobierno del PP y a la que no se le puede "ofrecer como alternativa a Alfonso Fernández Mañueco (PP), o Luis Tudanca (PSOE)".

"El robado más falso desde Lola Flores"

Sobre la fotografía publicada por eldiario.es en la aparecen Clemente y el cargo orgánico de Ciudadanos, Pablo Yáñez, el ahora concurrente a las primarias dijo que es "una versión poligonera de House of Cards" y fue más allá, calificando la foto de "el robado más falso desde el desnudo de Lola Flores".

El diputado aclaró que da un paso adelante tras hablar con el candidato oficioso, Luis Fuentes. Igea siempre había dicho que no se presentaría contra él, y dio a entender que si había dado este paso era porque Fuentes no concurría a las primarias.

La decisión, reconoció, la tomó tras conocer la famosa foto: "No se pueden vivir más días de ansiedad", afirmó. La información que coloca a Clemente como cabeza de lista se ha vivido "con más sorpresa que indignación" porque "no encaja en ese mensaje de regeneración, de profesionales que no viven de la política, de limpieza". Igea dice de Clemente que tiene "muchas luces y muchas sombras".

Igea también precisó que ha hablado con responsables del partido, pero que la decisión la tiene que tomar la Ejecutiva, de la que tanto él como Yáñez forman parte, y ver "si merece o no la pena". "Esa decisión se toma esta tarde, yo votaré en contra y pediré a mis compañeros que lo hagan".

Un mensaje de "regeneración"

Si finalmente se admite la candidatura de Silvia Clemente, Igea dijo que no daría un paso atrás. "Todo lo contrario, el mensaje es de regeneración y limpieza", zanjó. El diputado se reafirmó en esa "regeneración" a pesar de haber facilitado en 2015 la mayoría simple del Partido Popular y lo hizo hablando de "matemáticas".

"Hemos apoyado la gobernabilidad. 42 (parlamentarios del PP) era la mitad de 84 y solo había la posibilidad de bloqueo o de nuevas elecciones. Intentaré conseguir la mayoría, nada es imposible. En Castilla y León, la regeneración es acabar con clientelismo, la corrupción, la libre designación y garantizar la libertad de prensa", recordó.

Cuando se le preguntó si su candidatura tenía el apoyo del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Igea se permitió una broma: "¿Apoyo de Rivera? No, yo soy el apoyo de Rivera", dijo antes de aclarar que no pediría a su presidente que se manifestase por uno o por otro.

En cualquier caso, Igea comentó que entendería que se le diese "vía libre a Silvia Clemente" porque es una "decisión democrática" que se tomará tras valorar los "conocimientos y capacidades" de la expresidenta de las Cortes. "El respaldo de esa persona se verá esta tarde", añadió. "Será una candidata estupenda, si gana las primarias", ironizó. Además, Igea negó que hubiese una división dentro del partido a pesar de que las negociaciones con Clemente se conocieron tras publicarse la imagen y no antes.