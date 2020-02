Felipe González cree que Delcy Rodríguez "no debería haber pasado por España"

González ha rehusado contestar a una pregunta sobre la conveniencia, o no, de la dimisión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su entrevista en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas con la vicepresidenta venezolana: "No me meto en eso".

Por otra parte, el expresidente ha comentado que "hay diferencias en las coaliciones", en alusión a la queja de Podemos, parte del Ejecutivo central, por el proyecto de Ley de Asilo.

González ha realizado estas declaraciones en el Palacio de La Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, momentos antes de intervenir en el acto de presentación del informe 'Jóvenes, Internet y democracia', evento organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad y la Fundación Felipe González.