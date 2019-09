Garzón acusa al PSOE de repetir las elecciones para "reforzar el bipartidismo" y poder aplicar "recortes a las familias trabajadoras"

La Asamblea Político y Social de IU, el máximo órgano de la coalición, se reúne de forma extraordinaria este viernes para ratificar la alianza con Podemos y preparar la cita con las urnas del próximo 10 de noviembre. El coordinador federal de la coalición, Alberto Garzón, ha cargado duramente en su informe inicial contra Pedro Sánchez al haber propiciado, en su opinión, la repetición electoral para "reforzar el bipartidismo" y poder aplicar "recortes a las familias trabajadoras" ante la crisis económica que, ha dicho, "se avecina". La pregunta de la campaña será: "¿quién va a pagar los costes de esta crisis?", ha concluido.

Garzón ha repasado someramente lo ocurrido, en su opinión, desde las elecciones del 28 de abril hasta la disolución de las Cortes Generales de la semana pasada. "El PSOE no tuvo ninguna intención de llegar a un acuerdo" con Unidas Podemos, ha dicho. "Su prioridad era un acuerdo con Ciudadanos para una restauración del régimen que no pudo salir por la negativa" del partido de Albert Rivera, ha explicado.

El coordinador de IU ha asegurado que no ha visto "voluntad política" en el PSOE para poner en marcha "las medidas que este país necesita para las familias trabajadoras", como derogar la reforma laboral, subir el SMI y las demás propuestas incorporadas en el acuerdo de Presupuestos firmado en 2018.

"Se avecina una crisis resultado de todas las fallas e insuficiencias del sistema", ha advertido Garzón. Para el líder de IU, hoy "las condiciones materiales" con las que la mayoría social las afrontará "son peores que las de hace 10 años".

Por eso, ha dicho, la pregunta sobre la que va a girar su campaña ante el 10N es "¿quién va a pagar los costes de esta crisis?". Para IU, hay dos respuestas. Y el PSOE ya habría optado, tal y como se han desarrollado las negociaciones de los últimos meses. "La estrategia del PSOE de acercarse al liberalismo de Ciudadnos cuando no a la derecha reaccionaria del PP", ha asegurado Garzón. Algo que, ha dicho, "obedece a una idea de consolidación fiscal que no es más que un eufemismo de recortes económicos sobre las familias trabajadoras".

Izquierda Unida, ha explicado su coordinador federal, va a centrar su mensaje en "el programa" y va a evitar "entrar a los cuestiones ajenas a los problemas cotidianos de las familias trabajadoras". Por eso, ha asegurado, los ejes programáticos de la campaña serán la derogación de la reforma laboral, apostar por un "sistema financiero público", "intervenir el mercado de la vivienda" y propiciar una "subida del salario de las clases trabajadoras" que, ha dicho, son "las que más han sufrido y las que más volverían a sufrir si de las urnas sale alguna aritmética que permita a las derechas tener influencia o gobernar".

"No salgamos a la campaña a explicar lo que ha pasado en estos cinco meses", ha reclamado Garzón. "Salgamos a explicar cuál es nuestro programa en beneficio de las familias. Ese programa del que no quieren oír hablar el PSOE, la CEOE ni los poderes que están detrás de la decisión de que el PSOE no transitara una negociación seria y creíble con Unidas Podemos", ha dicho.

"No tenemos miedo a la campaña", ha dicho Garzón, quien ha pedido a la Asamblea Político y Social de IU que revalide la alianza con Podemos. "Las cosas están bastante más claras", ha dicho. "En abril acusamos al PSOE de querer negociar con Ciudadanos y no con nosotros. Hoy, ha quedado claro que teníamos razón. Sánchez prefiere mirar a la derecha que a la izquierda", ha zanjado.