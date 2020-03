El Gobierno responde a las críticas de los presidentes autonómicos: Montero habló con ellos la víspera de parar la economía

El Gobierno se defiende del aluvión de críticas que ha recibido Pedro Sánchez de los presidentes autonómicos y los grupos de la oposición -el PP, que ha anunciado que no apoyará las últimas medidas, pero también de aliados como el PNV- por la decisión que consideran unilateral de paralizar la economía y la falta de información sobre las medidas que va adoptando en la crisis del coronavirus. La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desvelado que llamó personalmente a los jefes de los ejecutivos regionales la víspera de la suspensión de la actividad no esencial para informales de la medida y también ha pedido disculpas si la comunicación no es la habitual, pero ha recordado que se trata de una situación excepcional en la que "los tiempos son vertiginosos".

Casi todos los presidentes autonómicos afearon a Sánchez el domingo que decidiera paralizar la actividad económica sin contar con su opinión previamente. De hecho, la negociación del decreto ley se prolongó durante la tarde puesto que desde las autonomías hicieron llegar peticiones, como la "flexibilidad". Montero ha recordado que telefoneó a los jefes de los ejecutivos autonómicos el sábado por la tarde, el mismo día en el que Sánchez anunció en una comparecencia extraordinaria la decisión y al día siguiente, tras aprobarse en el Consejo de Ministros, "rindió cuentas" en la videoconferencia de presidentes.

"El día anterior al decreto ley, y a través mía, nos pusimos en contacto con los presidentes de las comunidades autónomas, excepto dos con los que no pudimos contactar (...) para informar de que el Gobierno iba a aprobar ese decreto ley", ha afirmado Montero que, en todo caso, ha pedido "disculpas" si la información no fluye como el resto de agentes querría.

La portavoz también ha explicado que fue ese mismos sábado cuando los expertos que asesoran al Gobierno plantearon la posibilidad de "aprovechar la ventana de la Semana Santa" para ampliar el confinamiento y "emular la movilidad de los fines de semana para evitar contagios y así ganar tiempo para proporcionar atención sanitaria de calidad".

"El Gobierno está actuando de forma inmediata en el momento en que las autoridades sanitarias marcan un rumbo para tener estrategias añadidas a las que ya se vienen desarrollando -ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete este martes-. Los tiempos son vertiginosos, muy rápidos, necesitamos legislar a una gran velocidad".

La portavoz ha expresado que "ojalá" se pudiera mantener la comunicación habitual de los procesos legislativos habituales, pero ha insistido en que la reacción a la pandemia obliga a actuar con rapidez.

En su intervención inicial en la rueda de prensa, en la que también han comparecido los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Caviño, el vicepresidente segundo ha reconocido que en la gestión de la crisis se habrán "hecho cosas mal". "Habremos cometido errores, y los ciudadanos, cuando pase todo esto, tendrán que juzgar el papel de cada uno. Pero en estas horas decisivas para nuestro país, es un deber para este Gobierno tender una vez más la mano a la oposición, con toda la humildad, para que se sumen y aporten su visión y sus ideas de forma constructiva a este momento histórico para España", ha reclamado Iglesias ante el enfado de la oposición.

Preguntada por el temor a que el parón en la actividad económica no salga adelante, Montero ha recordado que el PP "ha pedido medidas de parálisis de la actividad". No tiene sentido que no apoye una medida que quiere modular. Sería una contradicción pedir que se paralice la economía y estar en contra del real decreto ley que plantea que se reduzca la movilidad", ha señalado en referencia a Pablo Casado, en cuyo partido hay presidentes autonómicos como el andaluz o el murciano que lo habían reclamado. "Esperamos contar con la aprobación de los grupos políticos", ha sentenciado. En el Gobierno confían en sacar adelante la iniciativa al menos con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat o Más País. El PNV asegura que no votará a favor, pero no descarta la abstención.

Sobre la exigencia de dimisión de Sánchez e Iglesias que ha planteado Santiago Abascal para crear un Gobierno de "emergencia nacional" entre PSOE, PP y Vox, el vcepresidente segundo ha recordado que "la soberanía popular" a través del Congreso en la investidura "dio la confianza a Pedro Sánchez. "En ese sentido, no nos queda más que asumir la responsabilidad. Sería una imprudencia entrar en una dinámica de polémicas con la oposición. La mano sigue tendida", ha zanjado Iglesias.