Inés Arrimadas alerta junto a Savater, Trapiello y Paco Vázquez del "peligro que corre España"

Inés Arrimadas ha pintado este jueves un panorama casi apocalíptico sobre las consecuencias y el "grave peligro" que va a acarrear para España el acuerdo de Gobierno que está negociando Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y dirigentes de ERC "condenados por sedición", como Junqueras. A cambio, ha insistido en que la única alternativa que hay para evitarlo es "la vía de los 221 escaños", un acuerdo entre "constitucionalistas", una idea que han apoyado con entusiasmo un elenco de invitados que han querido participar en el acto: el filósofo Fernando Savater, los escritores Andrés Trapiello y Elvira Roca; y los exdirigentes del PSOE Francisco Vázquez y Jesús Cuadrado, que ha sido el único que ha estado presente junto a Arrimadas en la sala mientras el resto intervenía por videoconferencia. "Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Ahora es el momento y la oportunidad. Es una necesidad y una emergencia nacional", han clamado uno tras otro.

En dicho acto, celebrado en la sede de la Fundación Diario Madrid, la dirigente de Ciudadanos ha arremetido contra los líderes nacionalistas alertando de que no se puede pactar con "condenados por sedición". "Hoy es un día para darnos cuenta de que estos no pueden ser interlocutores", ha señalado, por lo que ha insistido en la necesidad de que todos los "constitucionalistas" se unan "para defender la imagen de España", muy "debilitada y dañada" en Europa, a su juicio, por el empeño de Sánchez en formar un Gobierno con "populistas y nacionalistas".

"Mientras Sánchez no sea investido, yo voy a seguir insistiendo en esta vía de los 221 escaños porque creo que es lo mejor para España", ha advertido. Sus palabras han sido secundadas por los invitados al acto. Desde Savater a Paco Vázquez o Trapiello, que, en intervenciones grabadas, todos han alertado de los "graves riesgos" de ese pacto de "los que quieren acabar con la Constitución".

El exalcalde de A Coruña ha terciado reconociendo que es "uno de los muchos españoles que no duermen preocupado ante la posibilidad de que se pueda formar un Gobierno y una mayoría parlamentaria integrada por unos partidos que desean acabar con la Constitución Española y ponen en peligro la continuidad del proyecto nacional de España".

El escritor Andrés Trapiello ha observado que ese pacto puede suponer "un atentado contra las libertades y la igualdad entre los españoles", mientras el filósofo Fernando Savater ha pedido evitar un acuerdo que "a medio o largo plazo podría tener efectos destructivos para nuestra nación".

La también escritora Elvira Roca se ha mostrado en contra de los nacionalismos claramente "balcanizantes" que, según cree, están resurgiendo en Europa y en España. "Es el momento de dejar de lado todo partidismo y hacer un pacto que dé estabilidad a nuestro país", ha dicho.

Pero el más vehemente ha sido el exdiputado por Zamora del PSOE, Jesús Cuadrado, que ha dado la razón a Arrimadas, y ha urgido a los barones de su partido a que secunden a Javier Lambán y Emiliano García-Page - dos de los presidentes autonómicos que se han mostrado contrarios a los planes de Sánchez- y tengan una "reacción patriótica", pidiendo al líder de su partido que desista de ese pacto porque si llega "a buen puerto", ha dicho el exdiputado, "España entrará en una situación de emergencia nacional".

Cuadrado se ha dirigido después también a Pablo Casado para que no se oponga a la propuesta de Arrimadas y ayude a que su alternativa salga adelante: "Le pido al PP que actúe. Si a Casado le exige su partido que esté a la altura de las circunstancias, esta vía es posible", ha opinado.

Cuadrado ha lamentado que "en España haya un apagón informativo con respecto a las ideas constitucionalistas", y ha invitado al diario El País a "hacer un editorial explicando el riesgo de ese pacto" y apoyando la 'vía Arrimadas', porque cree que, si lo hace, ese acuerdo alternativo posiblemente "sería posible".

Arrimadas ha vuelto luego a tomar la palabra para señalar que "el problema no es solo ERC, el problema está dentro del Gobierno con Podemos", que "apoya que los presos deben salir de cárcel" y "hacer un referéndum". De ahí que haya enfatizado que la vía que ella propone "no es solo para evitar que ERC tenga las llaves de España, es para que Podemos no se meta en el Gobierno", porque con el partido de Iglesias "los presupuestos y las reformas están en peligro". "Una vez que los populistas entran en las instituciones es muy difícil sacarlos", ha advertido.

La dirigentes de Ciudadanos ha concluido asegurando que "se puede hacer historia" si se culmina el acuerdo "constitucionalista". "Yo sigo siendo optimista, hoy más que ayer, porque puede ser una alternativa y una realidad", ha zanjado.