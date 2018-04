Irene Montero, sobre la "renuncia" de Cifuentes a su máster: "Es una confesión"

"No es una renuncia. Es una confesión". Así ha respondido la portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero, a la carta remitida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la Universidad Rey Juan Carlos I en la que dice que va a "renunciar a utilizar" el título. La dirigente de Podemos ha reiterado su exigencia de dimisión para Cifuentes.

Montero, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso, ha ironizado sobre la "renuncia" de Cifuentes. "Solo falta que pida devolver las tasas porque va a renunciar al máster", ha asegurado, para zanjar: "Es una tomadura de pelo"

La portavoz parlamentaria del grupo confederal ha sostenido que si Cifuentes realmente hubiera hecho el máster, no renunciaría a él. "Una persona que echa horas, que ha pagado las tasas y que dice que ha defendido el máster, no renuncia", ha considerado. Por eso, en su opinión, la carta publicada este martes "no es una renuncia. Es una confesión" de culpabilidad.

Montero también ha recordado que la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias tras las denuncias presentadas por los alumnos, primero, y por la propia Universidad, después. "Podríamos estar ante delitos", ha asegurado. "Cifuentes se debe a los ciudadanos. Solo vale la dimisión", ha concluido.