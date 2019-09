MINUTO POLÍTICO | El partido de Errejón traza su estrategia para las elecciones

Xavi Domènech, ex líder de Catalunya en Comú, ha criticado este miércoles la estrategia de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones generales del 10N. "El salto era esperado, pero me ha sorprendido el momento", ha asegurado en una entrevista en RNE junto con Joan Tardà. "Tendrán que explicar muy bien el porqué eso aporta algo a conformar mayorías progresistas", ha añadido. "Parece más competir con Podemos". "La diferencia de proyecto ahora mismo no sabemos cuál es y esperamos que alguien la cuente", ha zanjado.