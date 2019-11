MINUTO POLÍTICO | PSOE y Unidas Podemos ultiman la estructura del Gobierno de coalición

¡Buenos días!

Es jueves y continúan las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno. Pasaremos la mañana pendientes de las novedades. El líder socialista asumió el domingo 10 de noviembre por la noche, cuando el recuento electoral llegaba a su fin, que no había otra que gobernar en coalición con la confluencia de Pablo Iglesias. Estos son los temas del día:

- PSOE y Unidas Podemos ultiman la estructura del Gobierno de coalición: cada partido gestionará áreas separadas. Cada partido gestionará departamentos separados, Pablo Iglesias tendrá una Vicepresidencia de carácter social y, como ya propuso tras el 28N, acompañada de hasta tres ministerios: Trabajo, Igualdad y Universidades.

- ERC consultará este lunes a sus bases sobre la investidura de Pedro Sánchez. Esta es la pregunta que someterán a votación: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?". La consulta no es vinculante y ERC se guarda la opción de decidir en su Consejo Nacional si se abstiene o no para facilitar la investidura.

- Los resultados del 10N tuvieron un impacto en Ciudadanos, debido a la pérdida de 47 diputados. Los críticos de Ciudadanos exigen una catarsis y sitúan a Fran Hervías, 'número tres' de Rivera, en el punto de mira. El enfado de los críticos se dirige contra el secretario de Organización, Fran Hervías, que ha recibido en Twitter una oleada de apoyos de cargos y dirigentes del partido.

- Continuamos analizando el caso de los ERE. Dónde acabaron los 680 millones de los ERE, quién devuelve el dinero y otras cuestiones que no resuelve la sentencia. La jueza Alaya calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía que 741,6 y el fallo emitido este martes rebaja hasta los 680, pero parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo

- Una crónica: Franco no está, pero el franquismo sigue en el Valle de los Caídos. La misa en honor a Francisco Franco y Primo de Rivera ha convocado este 20N, el primero sin su cuerpo en Cuelgamuros, a más nostálgicos de la dictadura que otros años.

¡Empezamos!