Marlaska defiende sus informes de control de las redes sociales y ordena investigar la "filtración" a eldiario.es

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves en el Congreso que ha ordenado una investigación para averiguar el origen de la información de eldiario.es sobre la monitorización de las redes sociales que realiza su departamento desde que arrancó el estado de alarma. Una Unidad de Ciberseguridad de la Guardia Civil realiza unos informes diarios para el Ministerio del Interior en los que se incluyen comentarios en Twitter de partidos políticos o críticas ciudadanas a la actuación de las Fuerzas de Seguridad.

Grande-Marlaska se ha referido a la publicación de eldiario.es en su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso y ante la exigencia de explicaciones por parte de varios grupos parlamentarios. "Evidentemente he pedido una información. ¡Solo faltaría! Porque es una filtración, no es un documento por decirlo secreto, pero evidentemente es un documento de trabajo y aunque no sea secreto hay una confidencialidad y una lealtad institucional", ha dicho el titular de Interior.

El ministro se ha referido a solo una parte de esos informes, como las referencias a las ciberestafas o a los bulos sobre la sanidad pública, aunque ha evitado mencionar las decenas de ejemplos que recogen esos informes de críticas de partidos políticos o de activistas o las acusaciones de "desinformación" a la principal asociación profesional (el equivalente a los sindicatos) de la Guardia Civil. "No es con una finalidad política sino de garantizar la seguridad de todos", ha dicho Grande-Marlaska.

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián es objeto de esos informes. El diputado en el Congreso de esa formación, Jon Iñarritu, ha replicado al ministro: "No es normal que se hagan informes sobre críticas políticas. Haga públicos esos informes si no tienen nada grave ni son secretos".

El ministro ha insistido en que son trabajos que se realizan en fuentes abiertas y ha atribuido a "un déficit de expresión" que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, se refiriera a que la Guardia Civil intenta "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno". En su primera reacción, el ministro atribuyó la expresión a "un lapsus". Este jueves ha dicho que se produjo "un déficit de la expresión".

Grande-Marlaska ha insistido en que no se pueden consentir bulos como que el sistema de salud está colapsado. "¿Qué hacemos? ¿No actuamos? Si lo dejamos pasar tendremos que reinformar a la gente de que el sistema no está colapsado, que vaya al sistema, que tenga confianza en las instituciones", ha expuesto el ministro, evitando las decenas de mensajes que se incluyen en esos mensajes y que no tienen que ver con bulos sino con otras cuestiones como las críticas a los excesos policiales.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha recordado que ese tipo de trabajos son propios de los servicios de Inteligencia, y no de "un cuerpo de seguridad ciudadana", como es la Guardia Civil.