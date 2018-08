PACMA difunde un vídeo para denunciar la "brutalidad" de las becerradas y pide prohibirlas

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) ha difundido un vídeo en el que denuncia "la terrible tortura a becerros en un evento taurino celebrado el 25 de julio en San Rafael", en Segovia.

En este vídeo, al igual que en otros difundidos en años anteriores, documentan "una de las muchas becerradas" que han tenido lugar este verano, eventos en los que se torea y se abate a crías de la vaca que no superan los dos años de edad, y contra los que PACMA "planta cara", como denuncian en un comunicado.

El partido animalista detalla que en la mayoría de estos eventos las crías "aún no han sido destetadas, no miden más que un mastín y se mueven con torpeza al no tener desarrollado el sistema psicomotor". "En muchas ocasiones estos eventos incluyen a los propios vecinos del pueblo que, sin ninguna preparación y entre ríos de alcohol, acosan, banderillean y matan a los animales", aseguran en el comunicado.

Laura Duarte, portavoz de PACMA, cuenta a este medio que "todos tenemos en mente las imágenes de las corridas de toros, pero muchas veces estos festejos se realizan en pueblos pequeños y no se conoce la manera en la que transcurren".

De hecho, la portavoz asegura que esta "modalidad de festejo taurino brutal" es en muchas ocasiones "rechazada por los propios taurinos". Duarte adelanta que en los próximos días sacarán a la luz imágenes de otras becerradas que también han documentado.

Manifestación "Stop becerradas"

Junto con el vídeo, el partido animalista convoca una manifestación para el día 15 de septiembre, en la Puerta del Sol (Madrid), para protestar contra las becerradas y conseguir su prohibición.

Cartel de la manifestación contra las becerradas convocada por PACMA. PACMA

Duarte declara que empezaron con esta manifestación, que convocan anualmente, "cuando todavía se celebrara el Toro de la Vega", y que la han mantenido "porque sigue habiendo festejos taurinos que denunciar". La de este año, contra las becerradas, tendrá por nombre "Misión Abolición: STOP BECERRADAS".

El objetivo general, según declara la portavoz, es mantener la manifestación también en el futuro y denunciar "uno a uno" los diferentes tipos de festejos taurinos.