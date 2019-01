El PDeCAT presiona al Gobierno con una mesa de partidos estatal a cambio de la tramitación de los Presupuestos

El tiempo para la presentación de las enmiendas a la totalidad contra los Presupuestos Generales del Estado para 2019 va pasando sin que el Gobierno tenga aún la garantía de que el Congreso permitirá que se inicie su tramitación parlamentaria. Desde el PDeCAT mantienen la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que acepte una mesa de partidos a nivel nacional como fórmula para buscar una solución para Catalunya.

"Si existen espacios de diálogo habrá tramitación; si no existen, no habrá tramitación y habrá enmiendas a la totalidad. Esto quien lo va a decidir el presidente Sánchez", ha resumido en declaraciones a los periodistas el diputado del PDeCAT Ferran Bel. La exigencia de la formación de Quim Torra es que se constituya una mesa de diálogo a nivel estatal en la que los partidos se sienten a consensuar una solución para el conflicto territorial.

Esa propuesta ha encallado en las conversaciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y su homólogo, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. El encuentro del pasado viernes terminó sin acuerdo mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez esperaba llegar a un entendimiento en esa cita en Barcelona. Para Moncloa, esa mesa tiene que constituirse exclusivamente en el marco de los partidos catalanes. Sin embargo, los independentistas ven esa propuesta insuficiente porque ya se constituyó una en el Parlament a la que no se presentaron PP y Ciudadanos. "Durante la reunión se ha avanzado en la negociación de la composición de una mesa de diálogo político de partidos. Las dos partes se emplazan a seguir trabajando en las próximas semanas en este ámbito", zanjó el comunicado conjunto tras la reunión de Calvo y sus interlocutores de la Generalitat.

Por ahora no hay una nueva reunión prevista. Además, el Govern reclama una suerte de figura mediadora en esa mesa. "Debería establecerse algún mecanismo a través del que pudiera quedar constancia de lo que digan cada uno de los intervinientes –ha explicado Bel–. Estos espacios de diálogo no han existido y cuando han existido no se ha generado la confianza necesaria".

Lo que no exige PDeCAT es que la mesa de partidos se reúna antes de que expire el plazo de la presentación de enmiendas a la totalidad, el próximo 8 de febrero, sino que la exigencia es que se "avance" en esa dirección. Aunque ha asegurado que no se han producido conversaciones con los socialistas en el marco "estrictamente presupuestario", Bel ha concedido que la situación es más alentadora para el Gobierno: "Estamos en mejor situación que en la que podíamos estar hace dos semanas pero esto depende exclusivamente del presidente Sánchez", ha zanjado.

ERC, no obstante, ha elevado el listón con respecto al PDeCAT al asegurar que para obtener un voto favorable a la tramitación de los Presupuestos, es condición necesaria que en la mesa de partidos se abordasen ciertos temas, como la posición de la Fiscalía en el juicio del 'procés' o propuestas para la autodeterminación. El Gobierno de Sánchez está alejado de ese planteamiento.

Por su parte, Oriol Junqueras también ha incrementado la presión al reiterar que su posición sigue siendo la del rechazo a las cuentas públicas: "¿A cambio de qué partida presupuestaria estarían a favor de que les encarcelaran?", preguntó retóricamente al PSOE en una entrevista en RAC-1 desde la prisión.

En una entrevista en eldiario.es, la portavoz socialista, Adriana Lastra, se mostraba más optimista con la posibilidad de que los presupuestos se aprueben, aunque también advertía de que su fracaso no tiene por qué conllevar una convocatoria de elecciones inmediata. En la misma línea de lo que ya reconoció Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este martes que el rechazo a los presupuestos provocaría unas generales en 2019.