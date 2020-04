El PP urge a González Laya a explicar la "confiscación" de respiradores por Turquía: "No puede rendirse"

La secretaria de Política Internacional del PP, Valentina Martínez, ha urgido este sábado a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a ofrecer explicaciones cuanto antes en el Congreso sobre "la confiscación" de respiradores por Turquía y le ha recalcado que "no puede rendirse en una negociación en la que reclama lo que es suyo". A su entender, lo ocurrido refleja la "tremenda debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no está a la altura de los españoles.

González Laya informó este viernes de que el Gobierno turco ha decidido quedarse con un cargamento de respiradores que habían sido adquiridos por administraciones públicas españolas porque lo considera una "prioridad" para tratar los casos de coronavirus que están surgiendo en el país.

La ministra reconoció que en los últimos días el Gobierno turco "ha estado poniendo restricciones a las exportaciones de productos sanitarios de amplio espectro" y añadió que lo que ha "garantizado" el Gobierno turco a España es que "en un plazo prudencial, en unas semanas", el cargamento de respiradores se volverá a poner a disposición de España, aunque no especificó fecha aproximada.

"MUESTRA DE DEBILIDAD INTOLERABLE"

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha subrayado que "la confiscación de los respiradores por parte de Turquía refleja la tremenda debilidad exterior del Gobierno de España". "Necesitamos un Gobierno fuerte para defender a España en momentos difíciles. Necesitamos recuperar cuanto antes la dañada imagen de España en elexterior", ha enfatizado.

La diputada del PP ha afirmado que su partido no puede "tolerar que el Gobierno se rinda". "No están a la altura de los españoles", ha proclamado, para añadir que los sanitarios y servicios esenciales trabajan cada día al máximo de sus fuerzas y el Ejecutivo "no puede ser menos".

A su entender, no vale decir "hasta aquí hemos podido llegar" porque un país con más de 11.000 muertos y 117.710 contagiados "no puede rendirse en una negociación en la que reclama lo que es suyo". "Es una muestra de debilidad intolerable que no refleja el carácter y la fortaleza de los españoles. Si así es como negociamos con Turquía lo que es nuestro, ¿cómo negociaremos en la UE lo que tenemos que ganar? Son momentos difíciles para los que se necesita un Gobierno fuerte y decidido a defender con uñas y dientes el interés de España", ha añadido.

BATERÍA DE PREGUNTAS QUE PIDE ACLARAR AL GOBIERNO

La también portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso ha señalado que las relaciones internacionales de España "están en estado de alarma" porque "España no tiene peso en el mundo y Sánchez no tiene aliados. Por eso, ha pedido explicaciones al Gobierno sobre qué esta ocurriendo con los vecinos y aliados, dado que Marruecos también ha "aprovechado estos días para publicar en su BOE la ampliación de sus aguas territoriales".

"¿Como puede el viernes robarnos respiradores? Si la negociación duro 6 días, desde el pasado sábado, ¿por que el Gobierno celebró tanto la llegada de material de Turquía el miércoles? ¿Qué ha ocurrido en estos 6 días de negociación? ¿Quien ha llevado lasnegociaciones? ¿Es verdad que no tenemos embajador en Ankara en estos momentos?", ha preguntado.

De la misma manera, la diputada del PP ha emplazado a Exteriores a aclarar "por qué un avión que iba a buscar material a China hace escala en Turquía", "quien gestionó estas compras", si era un avión comercial y cuál es el problema en la aduana.

Martínez ha resaltado que lo que está ocurriendo es "fruto de la ineficacia, la prepotencia y las continuas mentiras del Gobierno" y ha recordado que el PP ya pidió hace unos días la comparecencia de la ministra para dar cuentas de la "nefasta gestión de la repatriaciones" de compatriotas en el extranjero. "Y ahora la volveremos a pedir para que nos explique qué ha ocurrido en Turquía", ha concluido.