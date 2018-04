El PSOE, sobre la declaración del expresidente andaluz: "El ciudadano Manuel Chaves está defendiéndose en los tribunales"

El PSOE de Pedro Sánchez cree que ha hecho los deberes con el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía que se están juzgando al haber apartado a los socialistas implicados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En lo personal la dirección les traslada "apoyo" y el deseo de que la Justicia determine su "inocencia", pero en lo político recuerdan que ya no están. Sobre el desconocimiento que ha aducido Chaves de la forma en la que se entregaban las ayudas de los ERE, el PSOE prefiere no meterse.

"El ciudadano Manuel Chaves está defendiéndose en los tribunales y nadie, tampoco yo, tiene que interferir en la activación de su derecho a defenderse", ha sido la respuesta de Carmen Calvo en la habitual rueda de prensa que la dirección socialista ofrece los lunes para valorar la actualidad política.

Calvo, que fue consejera en el Gobierno de Chaves, ha evitado pronunciarse sobre si cree la versión que ha declarado Chaves ante el tribunal, al que ha asegurado que "no sabía cómo se daban" las ayudas de los ERE. Preguntada específicamente si como miembro de la institución ve posible que no tuviera ese conocimiento, Calvo ha lanzado balones fuera: "Nadie debe interferir en las estrategias de defensa de cualquier ciudadano en un procedimiento judicial". "No soy nadie para interferir", ha apostillado.

En lo que ha puesto en acento la exmiembro de gabinete de Chaves es que los dos expresidentes "no solo entregaron sus cargos institucionales en las Cortes" al renunciar a sus escaños ser involucrados en la investigación "sino al carnet de del PSOE acorde a nuestro código ético".

"Esperamos justicia, como siempre ,y en lo personal todo nuestro apoyo para que la justicia determine su inocencia, porque su inocencia es un derecho que tienen ellos", ha agregado Calvo.

En esa misma línea se pronunció Pedro Sánchez la semana pasada, cuando comenzaron a declarar, al limitarse a desear que se hiciera justicia: "Espero y deseo que se haga justicia y que tengan la mejor de las defensas posibles". Chaves se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE.