El PSOE presenta el lema de su precampaña con la apuesta por “una España en la que cabemos todos”

'La España que quieres' es el lema que ha escogido el PSOE para la precampaña de Pedro Sánchez. La idea que quieren transmitir los socialistas ante el 28 de abril es la promesa de un país inclusivo "en el que cabemos todos", según ha dicho el presidente, frente a la "España en blanco y negro" que, a su juicio, puede venir si PP, Ciudadanos y Vox logran la mayoría.

Los socialista comienzan la andadura hacia las urnas con mayor optimismo que en las dos últimas citas electorales, cuando estaban amenazados por el sorpasso. Ahora el PSOE se ve por primera vez en casi una década como primera fuerza política. El esfuerzo se pondrá en la movilización del electorado de izquierdas para evitar que el "tripartito" de Andalucía se reproduzca a nivel nacional. Y la idea para hacer frente al auge de la extrema derecha es la inclusión de todos los colectivos.

"Lo siento pero ningún cordón sanitario va a resistir la voluntad de la mayoría de este país y las ganas de avanzar", ha sido la respuesta más clara que le ha dado Sánchez al veto que le ha puesto Ciudadanos. Esa decisión da alas a los socialistas en el centro. "O progresamos todos, o no progresa nadie", ha avisado Sánchez en un acto celebrado en el local Próxima Estación al que han asistido decenas de altos cargos del Gobierno y algunos diputados y senadores.

Sánchez ha prometido "una España en la que cabemos todos y construimos todos y todas" y ha advertido de que en las próximas generales se baten "dos modelos de país": "Uno que avanza y otro que retrocede, uno luminoso y otro en blanco y negro", ha dicho el presidente a quien los asistentes han esperado con una playlist popera con clásicos como Mi querida España o Como yo te amo.

La campaña que ha planificado el PSOE es en positivo y sin complejos de reivindicar a España frente a la "España de las banderas en los balcones" que propugnan PP, Ciudadanos y Vox.

Al acto de pistoletazo de salida de la precampaña han asistido la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros, que han escuchado a varios ciudadanos escogidos previamente exponer el "modelo de país" en el que les gustaría vivir. Una de ellas, Paula Martín, investigadora de 24 años que realiza su doctorado en Cambridge, ha defendido la inversión en ciencia y ha agradecido la recuperación de un ministerio. "Fue muy inspirador para muchos investigadores que a veces sentimos que no se nos reconoce. Espero que España siga este camino porque me gustaría poder volver", ha acabado.

También han intervenido una autónoma, un jubilado, una cardióloga y una cineasta, que ha terminado mostrando su esperanza en que sea "posible construir el país del presente y del futuro más inclusivo para todos, todas y todes". Tras ella ha tomado la palabra Sánchez, que les ha ido contestando uno por uno.

"La España que nuestros ciudadanos quieres es una España feminista con igualdad de oportunidades, europeísta, próspera, y que apuesta por a la Agenda 2030 como esa hoja de progreso que necesita nuestro país", ha expresado Sánchez. "El progreso es que nadie se quede atrás, que caminemos juntos y juntas. Reivindicamos la política útil, ejemplar, tolerante, meno crispada y mucho menos faltona", ha agregado Sánchez en una alusión velada a Pablo Casado.

El socialista ha prometido que en los Presupuestos Generales del Estado que pretende aprobar si revalida su cargo en Moncloa y ha asegurado que la "joya de la corona" será la educación. "La próxima legislatura será la legislatura de la educación pública con la extensión de la educación de cero a 3 años y la excelencia de la formación profesional, la calidad y la equidad del sistema universitario y el impulso a la ciencia sobre todo a las mujeres científicas", ha asegurado Sánchez, que también se ha referido a la cultura.

A los autónomos les ha enviado un mensaje: "La España que quieres emprende y abre caminos. La España que queremos necesita de vuestra imaginación, talento y coraje". También les ha prometido que no se les volverá "a dejar al margen".

En el acto no ha entrado en el conflicto territorial que suele protagonizar buena parte de las alocuciones de los políticos, aunque sí ha defendido el valor de la Carta Magna como parte de la España inclusiva: Una España que es Europa y no lo es porque lo diga la geografía sino por los valores, los principios. La España constitucional, abierta, plural, no excluyente. La Constitución es un punto de encuentro de convivencia, nunca de confrontación".

Las mujeres han tenido también parte de protagonismo, así como la diversidad sexual en un país con "libertad de amar": "Es la España que no acepta retrocesos y tampoco imposiciones, es la España del 8 de marzo que rompe barreras, techos, prejuicios, repudia la intolerancia y la discriminación. La España que queremos os quiere libres de verdad".

El discurso de Sánchez ha acabado apelando al voto útil: "Nos veremos en los pueblos y las ciudades, para explicar que la España que proponemos es la suya, la España que quieres y eso es ,y nada más que eso, el PSOE: la esperanza para la España que quieres".