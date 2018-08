Pablo Casado propone ahora que el Valle de los Caídos pase a manos de la Iglesia

El presidente del PP, Pablo Casado, ha planteado este miércoles que el Valle de los Caídos deje de estar en manos de Patrimonio Nacional y que pase a ser propiedad de la Iglesia. "Ante una propuesta de desacralizar una basílica, ¿por qué no hacen otra cosa, que es dar a la Iglesia esa basílica y que Patrimonio Nacional salga de la tutela de ese espacio? A lo mejor se acabarían los problemas", ha dicho, para considerar que así el Ejecutivo no podría decir que "el Estado está velando por un sitio que es eclesiástico pero en el que reposa no sé quién". A su juicio, "los cementerios y las iglesias, para los familiares y para la Iglesia".

Casado, ha vuelto a criticar al Gobierno por aprobar su decreto ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Cáidos. El líder de los conservadores ha acusado a Pedro Sánchez de estar "preocupado por un muerto de hace 43 años" mientras está "despreocupado por la economía, la seguridad, la inmigración y el empleo". "Es para hacérselo mirar", ha asegurado durante una visita a Logroño.

"Esto no es serio porque nos estamos jugando el relato democrático de España", ha añadido, para volver a acusar al Ejecutivo de plantear "un conflicto con el propio PSOE porque está enmendando la plana a Felipe González y Alfonso Guerra que fueron artífices de la reconciliación".

Asimismo, Casado ha asegurado que Sánchez busca con el asunto de la exhumación una "cortina de humo". "No vamos a entrar en esa trampa. Intenta sacar temas que no interesan a nadie para ver si alguien muerde el anzuelo. Nosotros no lo vamos a hacer", ha zanjado.