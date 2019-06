Pedro Sánchez reclama "altura de miras" a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para que le dejen gobernar

Pedro Sánchez ya es formalmente el candidato a la investidura. El presidente en funciones ha reclamado a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos por igual "altura de miras" para permitir que haya Gobierno. El líder del PSOE ha evitado situar a Pablo Iglesias como su socio preferente y ha anunciado que la próxima semana iniciará los contactos con los líderes de esas tres formaciones que pueden "facilitar o bloquear" la gobernabilidad.

"O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. No hay otra alternativa. Ello supone que debemos actuar con altura de miras todos, yo el primero y tengo que decirles que lo haré", ha expresado Sánchez en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa pasadas las 21:30 horas. La rueda de prensa, en la que aceptó preguntas de dos periodistas, no estaba prevista inicialmente, pero Moncloa cambió de opinión a última hora.

En esa primera comparecencia, el candidato socialista ha descargado la responsabilidad en los otros tres grandes partidos, aunque ha evitado contestar a la pregunta concreta de si reclamará a Pablo Casado y Albert Rivera su abstención, como PP y Ciudadanos hicieron con el PSOE en 2016.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre la exigencia de Pablo Iglesias de conformar un Gobierno de coalición como requisito irrenunciable para que sus 42 diputados voten a favor de su investidura. "En relación con las peticiones, es lógico, es evidente -ha respondido-. Entiendo todos los planteamiento de los grupos, pero es importante que hay que empezar esa conversación". "No hay mayoría alternativa al PSOE", ha reiterado antes de insistir en que "es responsabilidad de todos, de Unidas Podemos, de PP y de Ciudadanos" permitir que haya gobernabilidad. "Las cuatro fuerzas tenemos que encontrar ese punto de equilibrio para facilitar la formación de ese gobierno y echar a andar", ha rematado.

Sánchez no se ha movido tras las elecciones municipales, autonómicas y europeas del pasado 26 de mayo y ha llegado a la ronda de consultas con el jefe del Estado con sus 123 diputados. El resto de formaciones le han reprochado que no haya descolgado el teléfono todavía y le han advertido de que tendrá que negociar para conseguir su respaldo.

El mayor escollo lo tiene el PSOE con el que hasta ahora ha sido su "socio preferente", Unidas Podemos, que exige formar parte del Ejecutivo para votar a favor del aspirante socialista. En Moncloa confían en que Pablo Iglesias acabe aportando sus 42 escaños y sumar, además, a PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria. Sánchez ha señalado que con los grupos más pequeños, habrá otro "formato" de conversación más adelante.

Con esos 173 escaños, los socialistas esperan obtener la mayoría simple en la segunda votación de la investidura superando los votos negativos de PP, Ciudadanos, Vox, ERC, JxCAT y Coalición Canaria. La decisión de los diputados presos suspendidos allana el camino de Sánchez, al igual que UPN que se ha mostrado dispuesto a abstenerse si los socialistas facilitan un Gobierno de Navarra Suma en la comunidad foral.

No obstante, Sánchez no ha aclarado si se inclina por permitir ese Gobierno en Navarra, aunque ha dejado claro que el PSOE "no pactará con Bildu". La abstención de la izquierda abertzale es necesaria para que la socialista María Chivite sea investida presidenta. "Con Bildu no se acuerda nada", ha remachado Sánchez, que ha reconocido que serán los militantes del PSN los que tengan la última palabra sobre la posición del partido a la hora de conformar Gobierno en la comunidad foral.

Sánchez tampoco ha despejado la incógnita de cuándo pretende someterse a la investidura más allá de asegurar que pretende que sea "cuanto antes". En Moncloa barajan la primera quincena de julio como fecha probable para la sesión. "La voluntad del PSOE es absoluta, total, tiene que avanzar cuanto antes", ha afirmado.

El aspirante socialista ha asegurado que, además de intentar formar gobierno en aras de la "justicia social", presentará un proyecto basado en cuatro ejes al resto de partidos: transición ecológica (mitigación y adaptación al cambio climático), impuso de la digitalización en la economía y la educación, lucha contra la desigualdad, y fortalecimiento del proyecto común que representa Europa.