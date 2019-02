Podemos advierte a Pedro Sánchez sobre Ciudadanos: "Tropezar dos veces con la misma piedra no le conviene a nadie"

La carta remitida este mismo lunes por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para explicitar su voluntad de alcanzar un acuerdo entre ambos partidos tras las elecciones del 28 de abril ha recibido ya la respuesta de Podemos. La portavoz del partido, Noelia Vera, ha recordado lo ocurrido en 2016 y ha advertido al presidente del Gobierno: "Tropezar dos veces con la misma piedra no le conviene a nadie".

En su carta, Narbona lamenta el veto explícito de Ciudadanos tanto a Sánchez como al PSOE. "Mantenemos la mano tendida pese al cordón sanitario", señala la presidenta del partido. La respuesta de Ciudadanos no se ha hecho esperar. En una entrevista, Albert Rivera ha asegurado que "es necesario ir con claridad a las urnas" y ha comprometido que "un voto a Ciudadanos no permitirá el Gobierno de Sánchez".

"Hay una parte del PSOE que quiere pactar con Ciudadanos", ha reconocido Vera, preguntada en la habitual rueda de prensa de la dirección de Podemos de los lunes. La portavoz ha recordado el acuerdo de Sánchez y Rivera de 2016. "Es una opción que contemplan las grandes empresas, el Ibex35 y las élites poderosas de este país. Es una posibilidad que afrontamos con naturalidad", ha señalado.

Vera ha recordado cómo acabó aquel intento de 2016. "Pedro Sánchez experimentó en su propia persona que los resultados son contrarios a la agenda social y del cambio. Habría que preguntarle a Pedro Sánchez, pero no le salió bien", ha dicho. La portavoz de Podemos ha advertido al secretario general del PSOE de que "tropezar dos veces con la misma piedra no le conviene a nadie".

"Si queremos cambiar las cosas en este país no hay que mirar tanto a Ciudadanos, que tiene un programa económico neoliberal, que ha pactado en Andalucía con PP y Vox y que ha fichado en Castilla y León a gente del PP", ha zanjado.

Este mismo lunes, el partido de Rivera ha presentado la candidatura de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, una semana después de dimitir de sus cargos públicos y orgánicos, donde ha permanecido dos décadas de la mano del PP.

El decreto del alquiler enfrenta a Gobierno y Podemos

La dirección de Podemos también se ha pronunciado sobre las negociaciones in extremis (o la falta de ellas) con el Gobierno para intentar aprobar alguna medida social en las pocas semanas de legislatura que quedan.

La contrarreforma laboral que el Ejecutivo y Unidos Podemos pactaron en su acuerdo presupuestario de octubre está todavía estancada. El Gobierno se ha comprometido a aprobar algunas modificaciones a través de reales decretos. Yha insistido en decir que existe una negociación abierta con el grupo confederal. Un extremo que han negado tanto desde Unidos Podemos como, este mismo lunes, el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

#LosDesayunos "@CCOO insta al Gobierno a negociar con Unidos Podemos el apoyo a la convalidación del Decreto que modifique la reforma laboral" https://t.co/wYyNmT5gRApic.twitter.com/b92oXLQ52E — Comisiones Obreras (@CCOO) 25 de febrero de 2019

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que su partido apoyará al Gobierno en aquellas medidas que "mejoren la vida de la gente". "Eso es lo que hace Unidos Podemos. No nos dedicamos a echar gasolina a los conflictos territoriales ni usamos el Parlamento para hacer campaña. Hasta el último día, estaremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la gente", ha apuntado.

"Sabemos dialogar y ceder", ha explicado. "La prueba es el malogrado acuerdo presupuestario con el PSOE. Nosotros planteamos avances más ambiciosos, pero fue el PSOE el que rebajó el acuerdo para mejorar la vida de la gente. Fuimos capaces de llegar a un punto medio. Por supuesto que defendemos llegar a 'todo', no nos verán defendiendo 'un poquito'. Pero sabemos que hay que ceder y negociar para que las cosas puedan salir adelante", ha apuntado.

Echenique ha puesto como ejemplo el rechazo al real decreto que modificaba la ley del alquiler. Una reforma que vuelve a estar en la mesa de negociación entre Unidos Podemos y el Gobierno.

"Esta misma mañana he hablado con Rafa Mayoral y me consta que estamos haciendo un esfuerzo para evitar la vergüenza que vimos en Argumosa, 11", ha señalado Echenique en referencia al desalojo forzoso de cuatro familias el pasado viernes en un edificio del centro de Madrid.

Dicho desalojo llegará este miércoles al Congreso de la mano, precisamente, de Unidos Podemos en forma de pregunta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Echenique ha lamentado la actuación del Gobierno. "No ayuda que la ministra portavoz [Isabel Celáa] salga en rueda de prensa faltando a la verdad", ha apuntado, en referencia a sus palabras el pasado viernes asegurando que el real decreto que decayó el pasado mes de enero habría evitado el desahucio.

"Eso no es verdad. Como mucho se hubiera prorrogado la situación un mes", ha explicado Echenique. "Lo que hay que hacer para evitar la vergüenza de ver a las Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado sacar a gente de sus casas es regular el alquiler, que el Gobierno aceptó y luego no quiso hacer. No ha explicado el PSOE por qué no quiso", ha espetado. Y ha concluido: "Faltar a la verdad no ayuda a que se puedan alcanzar los acuerdos".