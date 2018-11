La líder del SPD alemán invita a quien crea que puede reemplazarla a decirlo

La líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Andrea Nahles, lanzó un desafío a sus críticos y dijo, en una entrevista que publica hoy el diario "Süddeutsche Zeitung", que si hay alguno que puede desempeñar el cargo mejor que ella debería dar un paso al frente para manejar la crisis de la formación.

"Si alguien cree que puede hacer las cosas más rápidamente o mejor que lo diga", dijo Nahles, cuyo partido es socio menor de la gran coalición presidida por Angela Merkel.

"Voy a ser sincera, mi vida sería más fácil si no tuviera esta carga, pero dedicó a ella toda mi energía, mi pasión y mi confianza", agregó.

Las críticas a Nahles han aumentado desde las elecciones regionales de Baviera y de Hesse, en las que los socialdemócratas tuvieron los peores resultados de su historia en esos estados federados.

El próximo congreso del SPD está planificado para finales de 2019 y algunas voces piden adelantarlo, con lo que Nahles tendría que presentarse antes a la reelección.

"La cúpula del partido se reunirá el domingo y el lunes. Si hay una mayoría para adelantar el congreso lo haremos. De lo contrario no. En todo caso, yo no me pronunciaré a favor de adelantarlo", dijo la líder del Partido Socialdemócrata Alemán.