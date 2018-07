Sáenz de Santamaría: "El partido no puede irse a una esquina. Hay que ocupar todo el centro"

Soraya Sáenz de Santamaría ha insinuado este jueves que una victoria de Pablo Casado en la votación del congreso que celebra el PP este fin de semana escoraría al partido demasiado hacia la derecha. Por eso ha reivindicado su proyecto para "unir al centro derecha". "El partido no puede irse a una esquina. Hay que ocupar todo el centro", ha asegurado, para insistir en que además de liberales, entre los populares "también hay democristianos" y conservadores.

En una entrevista en Onda Cero, ha vuelto a defender "una lista de integración" con Casado para antes del cónclave. Así, aunque ha reconocido que el vicesecretario le dijo "que no" durante la reunión que mantuvieron el martes en Génova, ella lo seguirá intentando "hasta el último momento". Esa candidatura única debería ser siempre con ella como presidenta. "Parto con el voto del afiliado", ha asegurado, recordando que fue la más votada el día 5. "Hay una doble legitimidad y yo ya he ganado una. Dado que (Casado) nunca va a tener el voto del afiliado, vayamos a una lista de integración. Yo lo voy a intentar hasta el final, hasta el último momento, como quiera y donde quiera", ha insistido.

Respecto a un supuesto apoyo del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a su rival en las primarias, Santamaría ha abogado por la cautela: "Yo no he visto que el señor Feijóo se haya pronunciado. Y los diputados y senadores gallegos están actuando con total libertad", aseguraba, para recordar que algunos de esos parlamentarios le han apoyado a ella. "Me salen bien las cuentas en Galicia".

Si finalmente pierde el congreso, Santamaría seguirá en política: "Yo voy a seguir en política pase lo que pase. Es que es lo que me gusta", ha concluido.