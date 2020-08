Concha Andreu: "Echo en falta un líder con cabeza, altura intelectual y ganas de solucionar en la derecha española"

Concha Andreu (Calahorra, 1967), la presidenta socialista de La Rioja, que ejerció de anfitriona de la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, se muestra muy satisfecha del encuentro al que finalmente tan solo faltó el president de la Generalitat catalana, Quim Torra. Lejos de las críticas de los presidentes autonómicos del PP, que censuraron la reunión por falta de contenido y concreción por parte del Gobierno, Andreu explica que sí se tomaron acuerdos concretos y que Pedro Sánchez dio detalladas explicaciones de cómo se van a repartir los fondos de reestructuración logrados en el Consejo Europeo.

Cuando está a punto de cumplirse un año de su toma de posesión, la primera presidenta de la historia de La Rioja sostiene que ve "fuerte" el modelo del estado de las autonomías puesto en cuestión durante la pandemia. Valora, además, de forma muy positiva la relación que mantiene en su comunidad con Podemos, después de que su única diputada, Raquel Romero –hoy consejera de Participación del Ejecutivo autonómico–, retrasara en 2019 su investidura por las negociaciones que finalmente permitieron despojar al PP del poder después de 24 años.

¿Cómo valora la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en la que usted ejerció de anfitriona?

La reunión fue histórica para la visibilidad de La Rioja. Esto no había ocurrido nunca. Por eso agradecí a todos y cada uno de los presidentes y al presidente del Gobierno por haber decidido, después de esas catorce videoconferencias, que la primera presencial fuera en La Rioja. No puedo estar más contenta y orgullosa de poder mostrarnos al resto de España. El presidente Sánchez nos contó de primera mano todo lo que había había ocurrido en Europa en la negociación de los fondos en el Consejo Europeo. Todos estuvimos a una y manifestamos mucho interés en conocer cómo va a venir el dinero por proyectos.

Algunos de los presidentes del Partido Popular consideraron después de la reunión que había sido "un monólogo" de Sánchez y que no se había concretado nada. ¿Fue ese el clima que trasladaron dentro de la conferencia?

No, esto es curioso. Dentro se conformó una conferencia sectorial de Hacienda que presidirá la ministra Montero y a la que cada Comunidad Autónoma llevará su representante de Hacienda para empezar a trabajar en cómo se van a repartir los fondos mediante proyectos, por una parte, y por otra directamente para compensar el gasto sanitario de cada comunidad. Eso se concretó. También se concretó que la próxima Conferencia de Presidentes será dentro de un mes. Además, dentro estuvimos preguntando todos sobre dónde tenemos que destinar esos fondos europeos, cómo los vamos a diseñar o a quién se los tenemos que presentar. El presidente dio respuesta a todas esas preguntas. Fue curioso cuando el presidente de Cantabria se preguntó por qué el ambiente tan bueno que se respiraba en la reunión no se trasladaba a los líderes políticos nacionales. Quizá lo que ocurre es que, cada uno, cuando sale, le pone su punto de vista político.

Uno de los compromisos que alcanzó el presidente del Gobierno es que esas ayudas se entregarían en función de proyectos finalistas. En el caso de La Rioja, ¿cuáles serían esos proyectos?

Habría tanto que hacer... Antes de la pandemia teníamos previstos tres proyectos clave para desarrollar la legislatura. Uno es el de la creación de la Ciudad del Envase. Las fábricas ya están instaladas en La Rioja, pero tienen que ampliar sus capacidades y les debemos dar suficiente espacio y crear un centro de investigación de envase y de reciclado para la economía circular. Todo esto es sostenibilidad y eficiencia energética. Esto, además, encaja perfectamente con lo que Europa nos está pidiendo a los estados miembros, que es sostenibilidad y eficiencia. Hay otro proyecto que es sobre digitalización, que hemos llamado El español en digital. El Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla recoge el códice con las escrituras más antiguas de castellano y euskera. Por tanto, hagamos allí la sede de ese proyecto. El tercero sería el de hacer de La Rioja la enorregión por excelencia de todo el mundo. El viñedo en tratamiento ecológico o biodinámico puede tener muchas salidas, al tiempo que vamos ahora eliminando productos fitosanitarios y demás tratamientos. Además, hay otra iniciativa que es importante, que es la de las vías del tren, que es el medio de transporte más sostenible. Nosotros tenemos una vía de mil ochocientos y pico. Uno de los proyectos grandes tiene que ser la modernización de la vía, porque si no los trenes se nos van a ir alrededor con las vías modernas y no nos van a pasar trenes en el eje Cantábrico-Mediterráneo que es el nuestro, el de toda la vida. Añado también otro proyecto para la rehabilitación de viviendas en los pueblos.

Respecto a la Conferencia de Presidentes, fue muy criticada la actitud del president catalán, Quim Torra, que decidió no asistir, y también la del lehendakari Iñigo Urkullu porque acudió después de una negociación bilateral con el Gobierno. ¿Qué le parecen estas dos actitudes?

Cada presidente decide lo que tiene que hacer. Yo agradezco enormemente a Iñigo Urkullu que viniera. Se lo dije nada más llegar. Él también pidió disculpas por habernos tenido en vilo hasta el final. Cada presidente hace su trabajo. Afortunadamente, salió mucha ilusión de esa conferencia, porque hay proyección para traer recursos económicos. Me imagino que el president Torra adoptará las medidas que se vayan acordando en cada una de las conferencias.

Desde el inicio de la pandemia se han celebrado catorce conferencias de presidentes. La de ayer fue la decimoquinta. ¿Cuál es, a su juicio, la salud del Estado de las autonomías?

En la conferencia del viernes la vi fuerte porque ahora tenemos más coordinación. Por ejemplo, en la reunión expusimos qué está haciendo cada comunidad autónoma en algo tan importante como es el control de los contagios en los temporeros. Cada uno estamos defendiendo nuestro territorio, pero en estas reuniones nos gusta ver qué está haciendo el otro para conocer su problemática. Es cierto que la problemática del turismo de Baleares nada tiene que ver con la de Asturias o La Rioja. Pero La Rioja, Navarra, Aragón y País Vasco estamos abordando el tema de los temporeros para la vendimia. Por todo ello, respecto a la pregunta que me hacía, veo al Estado de las autonomías fuerte y conectado, ahora más que otras veces.

La Rioja registró uno de los primeros brotes de la pandemia, pero es cierto que en estos momentos la situación de la comunidad es bastante mejor que la de otras vecinas. ¿Qué están haciendo para que el virus se mantenga controlado?

Tenemos una situación absolutamente controlada. Ya sabemos que con esto no podemos jugar, porque no se sabe qué podrá pasar en unas semanas. Ahora solo hay una persona ingresada en planta, no tenemos a ningún paciente en UCI y funcionan los protocolos a la perfección. Por ejemplo, durante este mes estamos teniendo jornadas abiertas en los colegios para reforzar a los niños que han padecido la brecha digital y no han podido asistir a las clases telemáticas. Bueno, pues se toma la temperatura a todos los niños, cuando hay alguna posibilidad de que puedan tener COVID se quedan en casa, se hace el protocolo de acercamiento y se hacen PCR. Este sistema está funcionando a las mil maravillas.

¿Les beneficia, en este caso, el ser una comunidad pequeña?

No. La cuestión es que si hay que tener un rastreador por cada tantos habitantes, pues se tenga. Si la atención primaria tiene que dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que se dedique. Si tiene que atenderse telefónicamente y alguien tiene que quedarse en confinamiento domiciliario, pues tenerlo vigilado. Es cierto que como somos más pequeños tenemos menos medios, pero mantenemos una buena gestión. Tenemos un equipo de salud que está haciendo una gestión extraordinaria y, cuando surge un problema, centra todos los esfuerzos para solucionarlo. Hemos diseñado ese protocolo para el trabajo seguro de los temporeros, pero también diseñamos hace un mes y, ya están en marcha, los cuidados rurales. Hemos nombrado doce técnicos en las doce áreas de salud que están en contacto continuo con los centros de salud, los ayuntamientos y todas las organizaciones que puedan preparar, por ejemplo, cines de verano u otras actividades. Eso permite que circule la responsabilidad entre todos los ciudadanos. No estamos libres del contagio, pero estamos por lo menos en vigilancia continua.

Este mismo mes cumple un año como presidenta de La Rioja. ¿Qué balance hace de su gestión, que llegó después de décadas de gobiernos del Partido Popular?

Me ha parecido apasionante en todos los sentidos. Nos hemos enfrentado a una pandemia con los medios que teníamos, con la sanidad pública absolutamente desfondada. Respecto a las camas UCI teníamos la mitad de la de la media de España. Hemos tenido que invertir para ponernos al nivel de la media. En los últimos años, todos los servicios de salud pública se iban derivando poco a poco a la privada, igual que en en educación. Tenemos desfondada la educación pública porque en los últimos años se ha desviado tanto dinero a la privada para concertarla sin fundamento, que nos ha dejado también bajo mínimos. Tenemos la función pública absolutamente obsoleta en cuanto a digitalización y modernización y también estamos desarrollando proyectos al respecto.

Su investidura se retrasó por las dificultades en la negociación con la diputada de Podemos, Raquel Romero, que ahora es la consejera de Participación de su Gobierno. ¿Cómo es la relación en estos momentos entre el PSOE y Podemos en la comunidad?

Las relaciones son muy buenas, de entendimiento y con un objetivo claro, que es el de seguir aplicando las medidas del acuerdo de gobierno. Desde hace un mes ya podemos decir que hemos cumplido más medidas que las que teníamos preparadas para el primer año del acuerdo. Nosotros gobernamos con Podemos con el apoyo Izquierda Unida y ese pacto de gobierno lo tenemos que ir cumpliendo y estamos siguiéndolo. La relación es muy buena, propositiva para seguir gobernando, para seguir cumpliendo los objetivos que al final firmamos entre todos para el bien de La Rioja y de los riojanos. Hay ganas de colaborar, cada uno en su estilo, pero poniendo toda la carne en el asador.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía esta misma semana en el Congreso de los Diputados que hay Gobierno para rato, y advertía a la derecha que se preparara porque el Ejecutivo piensa agotar la legislatura. ¿Cómo ve la relación entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno central?

Mientras el viernes visitábamos con los miembros del Gobierno la preciosa biblioteca del Monasterio de Yuso estuvimos charlando y el ambiente es de trabajo y de seguir adelante a pesar de las miles de dificultades que tienen los gobiernos en situaciones normales y, por supuesto, en esta situación tan extraordinaria. Hablaba también con el vicepresidente Pablo Iglesias de lo bien que estamos trabajando en La Rioja y que como ellos nos copiaron, porque hicieron el mismo acuerdo de gobernanza, como nosotros vamos bien, supongo que ellos irán bien también.

¿Cree que tiene algún viso de prosperar esa moción de censura planteada por Vox contra Sánchez?

No (risas).

Por parte del PP de Pablo Casado se ha pronunciado un discurso durísimo contra contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Le acusan de mentir en las cifras e incluso de haber provocado contagios a sabiendas, en esa famosa manifestación del 8M.

Echo en falta un un líder con cabeza, con ganas de solucionar, que piense en que cada acción que pone en marcha sea para el beneficio de las españolas y de los españoles. Echo en falta altura política y altura intelectual en el líder de la derecha española.

La Conferencia de Presidentes del viernes inicialmente estuvo presidida por el rey. ¿Le parece acertado que por parte del Gobierno y de distintos partidos a nivel estatal se esté intentando desvincular la figura de Felipe VI de la de su padre, ahora que la justicia investiga al rey emérito por su supuesto enriquecimiento ilícito?

El rey Felipe VI está cumpliendo un papel extraordinario, independientemente de lo que hizo su padre. Lo ha dejado claro y no tengo mucho más que decir al respecto.

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, confirmó el viernes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá el próximo septiembre. ¿Se siente bien tratada La Rioja respecto a la financiación autonómica?

Estamos en una buena situación. La dificultad para conservar esta posición la vemos venir por los criterios, la población, la extensión, el gasto... Hay que barajar todo. Sé que es complejísimo. Nosotros defenderemos que por lo menos conservemos la situación en la que nos encontramos. Va a ser complejo, pero ahí estamos para trabajar y defender cada uno lo nuestro.

Se mantiene bloqueada la situación en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por las discrepancias respecto a los fondos que debería dedicar la administración central a los ayuntamientos. La última propuesta del Gobierno pasa por ofrecer 5.000 millones de euros. ¿Le parece adecuada?

Por ley, los municipios no pueden superar un determinado nivel de endeudamiento. Hay una propuesta por parte del Gobierno, que es hacerlo en forma de crédito. Es una opción para poder mover ese remanente. La cuestión es que la negociación en la FEMP se ha convertido en una negociación política. Los representantes del PSOE votan a favor, los del PP, no, y el resto, pues unos sí y otros no. Habrá que seguir trabajando y así me consta que se está haciendo por parte del Gobierno, cuyo objetivo es echar una pero sin incurrir en ninguna ilegalidad. La ministra de Hacienda está en continuo contacto con [el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo] Abel Caballero y toda la directiva de la FEMP con el fin de superar esas diferencias políticas y llegar a una fórmula para poder hacer lo que se quiere sin incurrir en ninguna ilegalidad. El objetivo es encontrar el método correcto.