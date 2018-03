Casado desvincula al PP de la "querella criminal" de Cifuentes contra eldiario.es: “Es una actuación a título personal"

La polémica por las irregularidades en el máster de la presidenta Cristina Cifuentes se ha colado este lunes en el comité de dirección nacional del PP en Génova. La cúpula de los populares han trasladado tras esta reunión el "apoyo, reconocimiento y cariño" de la dirección hacia la dirigente autonómica minutos después de que esta anunciara que va a presentar una querella criminal contra el director de eldiario.es Ignacio Escolar y la periodista Raquel Ejerique.

Preguntado por cómo analiza el PP que Cifuentes emprenda acciones legales contra un medio de comunicación que incluyen penas de cárcel, Casado ha limitado su actuación a "título personal" y ha desvinculado al partido de ella. " No es una querella como presidenta. Es algo muy personal que tiene. Nosotros le damos nuestro apoyo como presidenta del partido y de la comunidad autónoma", ha dicho.

El vicesecretario ha rehusado contestar si el presidente o la secretaria general María Dolores de Cospedal han hablado personalmente con Cifuentes, pero ha reiterado que habla en nombre de Rajoy. "Tiene todo nuestro apoyo y así nos lo ha hecho saber el presidente al comité de dirección", ha rematado. "Esperamos que pueda seguir gobernando en las cuestiones importantes. Que no tenga que estar dedicando tanto tiempo a cuestiones que no interesan mucho a sus administrados", ha añadido.

Casado ha descartado "fuego amigo" dentro del PP en el caso del máster, como ha referido de forma ambigua la presidenta de la Comunidad en su intervención en Génova. "No le he oído referirse a fuego amigo, sino que es otro tema que sale en contra de ella. Y que es del ámbito más personal. En el PP no hay fuego amigo, solo un partido que siempre hemos demostrado la generosidad de defender a nuestros compañeros cuando tienen la razón y la humildad a la hora de explicar si alguien ha hecho algo incorrectamente".