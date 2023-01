EEUU acusa a Rusia de valerse de un grupo ultra para enviar las cartas bomba a empresas e instituciones en España

Oficiales europeos y estadounidenses sospechan que los servicios de inteligencia militares de Rusia dirigieron a un grupo supremacista blanco con sede en ese país para llevar a cabo el envío reciente de paquetes bomba en España que estuvieron dirigidos entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Defensa, Fernando Grande-Marlaska, y a diplomáticos, según informan fuentes oficiales de EEUU que cita The New York Times. Aunque el grado de implicación del Kremlin en estas acciones no está claro, explican los expertos.

Herido leve un trabajador de la embajada de Ucrania en Madrid por una carta bomba

Los investigadores españoles y extranjeros citados por ese rotativo han estado intentando averiguar quién pudo enviarlas. Las pesquisas, explica el New York Times, se han centrado en el Movimiento Imperial Ruso, un grupo radical que tiene miembros y asociados alrededor de toda Europa. Los oficiales creen que está relacionado con los servicios de inteligencia rusos. Algunos componentes del grupo han estado en España, y la Policía ha rastreado sus vínculos con organizaciones españolas de extrema derecha.

Los oficiales de EEUU consideran estos envíos como acto de terrorismo. Los hechos se saldaron con un empleado de la Embajada de Ucrania herido por la explosión de uno de estos paquetes. La aparente meta de estos envíos por parte de Rusia era mostrar que el país y sus aliados pueden llevar a cabo ataques terroristas en Europa y en la OTAN, que están ayudando a Ucrania en la invasión comenzada por Putin hace ya casi un año.

España es país miembro de la OTAN y de hecho ha enviado a Ucrania ayuda militar y humanitaria, así como apoyo diplomático. De hecho, una de las cartas bomba fue enviada a Instalaza, un centro fabricante de armas en Zaragoza en el que se manufacturan los lanzadores de Granada que España está enviando a Ucrania. Asimismo, otro llegó a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Actualmente no hay signos de que Rusia esté preparada para atacar o provocar sabotajes en Europa, algo que aseguran los expertos podría conllevar una respuesta de la OTAN, lo que llevaría a una extensión del conflicto. Los cálculos de Putin, dice The New York Times, podrían cambiar si Rusia sigue sufriendo reveses en el conflicto.

“Rusia está mandando una señal para advertir de que podría utilizar a sus filiales terroristas para atacar a Occidente”, ha dicho Nathan Sales, coordinador de antiterrorismo del Departamento de Estado de EEUU durante el mandato de Donald Trump.“Parece que es un disparo de advertencia”, ha completado.

El GRU –Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia–, de quien procedería la orden para enviar las cartas bomba, está considerada una de las agencias de inteligencia rusas más agresivas y habría participado en acciones como el intento de interferir en las elecciones estadounidenses de 2016 o el derribo de un avión malasio sobre Ucrania en 2014, según fuentes estadounidenses.