El enigma de la muerte de Alexia

La sonrisa "especial" de Alexia Paola Carralero se truncó el pasado sábado, cuando falleció en el piso del barrio madrileño de Vicálvaro en el que vivía con su novio. Éste ha ingresado en prisión acusado del homicidio, pero el juzgado está a la espera de pruebas toxicológicas para confirmar si es un crimen machista.

La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género confirmó el miércoles que Alexia es una víctima mortal de violencia machista, la número 55 de este año y la 1.033 desde 2003. Hasta ese momento no se había informado de su muerte, que para los investigadores no está tan clara: prefieren ser cautos hasta que se tengan todas la pruebas forenses.

Alexia trabajaba de camarera en el Bar Gredos, en Moratalaz, y es recordada por estar "todo el día sonriendo". "Nunca la he visto triste, siempre gastando bromas, era muy divertida, muy cariñosa y siempre te hacía un favor", explica a Efe José Luis, el propietario del establecimiento que conocía a la víctima desde hace 20 años.

El dueño del bar recuerda que la última vez que la vio fue un día antes de su asesinato, cuando le ayudó a colocar la decoración de Navidad. "Era una chica especial, muy deportista. Le encantaba el boxeo", relata.

Sin embargo, afirma que una semana antes del suceso acudió a trabajar con "un golpe en el ojo el labio morado" porque se "había caído colocando el árbol navideño en casa". "Con tres capas de maquillaje vino al bar y ahora que ha pasado ésto recapacito", detalla.

José Luis cree que Alexia "por dentro" no "estaba muy feliz" con su relación y considera que este hecho "no es un arrebato de un día para otro, sino algo seguido" que debió sufrir su trabajadora.

Esta camarera llevaba unos cinco meses de relación con J.L.C., de 40 años y apodado Yoshukan por sus amigos, y desde hace aproximadamente un mes se había mudado al domicilio de él en la calle Caliza número 17 en Vicálvaro, donde sucedieron los hechos.

En este área residencial de la periferia de la capital los vecinos guardan silencio aunque denuncian que esa urbanización es "muy conflictiva": "Cada dos por tres está la policía en la zona y por temas de violencia de género", detallan.

"Creíamos que se habían pegado. La Policía estuvo hasta las dos de la mañana y nos dimos cuenta del gran operativo que instalaron sobre las siete de la tarde", explica una pareja de personas mayores a Efe.

Una vecina del lugar que es invidente y está acompañada por su pareja afirma que "no le gusta la forma de ser de este chico". "Este tipo de gente no es muy abierta a otro tipo de personas como lo soy yo", añade, mientras explica que a la fallecida no la conocía ya que llevaba poco en el vecindario

Desde el entorno de J.L.C. apuntan a Efe que es una persona "adicta" al gimnasio y ha estado implicado en varios sucesos "agresivos".

Los vecinos han convocado para este jueves una concentración a las 18.30 horas para expresar su repulsa por el asesinato de Alexia, que se celebrará en la calle Minerva esquina con Aurora Boreal, cerca del lugar donde se cometió el crimen.

La Policía encontró en el piso del detenido varias drogas y descartó que el cuerpo de Alexia presentase signos claros de muerte violenta, pero al detectar algunas manchas en el pecho de la víctima y ver un cable en la habitación, determinó detener al novio de la joven por tráfico de drogas y como sospechoso de homicidio, a la espera la autopsia.

Ya el martes el Juzgado Especializado en Violencia sobre la Mujer número 10 de la capital ordenó el ingreso en prisión del arrestado por homicidio, al tener sospechas razonables de que se tratase de una muerte violenta, han precisado fuentes jurídicas, que subrayan que el informe preliminar de la autopsia no es concluyente y se está a la espera del resultado del informe toxicológico para confirmarlo.