"¿Cómo puedes ser tan puta para apoyar la investidura de un traidor?": la campaña de acoso en redes a diputados socialistas

Los diputados socialistas están siendo víctimas de una campaña de acoso organizada a través de las redes sociales para que impidan la investidura de Pedro Sánchez. Los parlamentarios del PSOE están recibiendo correos "amenazantes". eldiario.es ha tenido acceso a algunos de esos mensajes.

"Pero como puedes ser tan puta para apoyar la investidura de un traidor???", dice uno de los mensajes recibidos Beatriz Corredor, que reconoce que es el "peor" que se ha encontrado en su bandeja de entrada. No ha sido la única parlamentaria que ha recibido mensajes "faltones".

"¿Dormirás tranquilo si traicionas a tu país?", "tienen ustedes un gobierno de perdedores" o "no cometan ustedes esta felonía" son algunos de los comentarios que están recibiendo por docenas los diputados socialistas, según han explicado fuentes parlamentarias a eldiario.es.

eldiario.es ha tenido acceso algunos de los correos que han recibido los diputados socialistas y que responden a una campaña orquestada a través de WhatsApp. "¡¡¡ HAY QUE IMPEDIR EL PACTO DE GOBIERNO CON LOS SEPARATISTAS !!! TÚ PUEDES LOGRARLO", dice el encabezamiento del mensaje que está circulando a través de los contactos. "ESCRIBE al diputado del PSOE en tu provincia y pídele que se niegue a votar este infame pacto con ERC y PNV en el Congreso de los Diputados. Lo que nos afecta a tod@s lo tenemos que decidir entre tod@s. ¡¡Basta con que 17 diputados del PSOE valientes se abstengan!! ¡Anímales!", culmina antes de facilitar los correos electrónicos o direcciones de Twitter de los parlamentarios.

"Negocien por favor con los partidos constitucionalistas, aún hay tiempo. No cometan ustedes esta felonía, España no se lo podrá perdonar", dice otro de los mensajes remitidos por un particular que lo firma con su nombre y código postal. "Era votante del PSOE, pero después del vergonzoso acuerdo con los independentistas y de la venta de España a estos, llevada a cabo por el Sr. Sanchez, no volveré a votarles hasta que el Sr. Sanchez y su cúpula desaparezcan del PSOE. Quizá aun no se han dado cuenta que tienen ustedes un gobierno de perdedores (tanto PSOE como Unidas Podemos han perdido votos con cada elección), validados solo por unos independentistas que odian España", dice otro.

No obstante, no todos se remiten desde cuentas individuales sino que también algunas organizaciones se han dirigido a los diputados socialistas. Aixeca't Levántate es una de ellas, que ha enviado un mail a un parlamentario en el que le emplaza a votar en contra de la investidura del secretario general del PSOE de acuerdo a sus "principios socialistas".

Correo recibido por un diputado del PSOE para que vote en contra de la investidura.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, también ha denunciado desde la tribuna la enorme "presión" a través de los "medios, las redes y con pintadas" de la que están siendo "víctimas" los miembros del movimiento tras anunciar su voto favorable a la investidura.