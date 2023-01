El juez envía a prisión sin fianza al exconsejero de Sanidad del PP en Ceuta por abusos sexuales a menores

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Ceuta ha acordado esta noche el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del médico Javier G. por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales a menores. El detenido ha prestado declaración en sede judicial pero ha contestado únicamente a las cuestiones planteadas por su letrado defensor. La causa seguirá investigada por este Juzgado.

Guerrero fue arrestado este miércoles en su domicilio por varios agentes de la Benemérita que le acompañaron durante más de diez horas en el registro de su vivienda familiar, su despacho como jefe del Servicio Digestivo del Hospital Universitario de Ceuta y la clínica privada en la que también pasa consulta.

elDiario.es publicó en enero del año pasado que el Área de Menores de la Ciudad le vetó seguir accediendo a los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados como solía hacer desde la crisis migratoria de mayo de 2021, decisión que él quiso presentar como una dimisión espantado por el trato que dijo haber visto a los niños no acompañados: “No estaba de acuerdo con todo lo que estaba viendo y sabiendo […] y dije ‘se acabó, no puedo más”. El político lleva meses amenazando con los tribunales a elDiario.es por publicar esas informaciones.

“Si comprar unos calzoncillos y unos calcetines para que jueguen tres chavales al fútbol es un delito lo asumo”, concedió literalmente antes de asumir que ahora le tocaba “desaparecer”. Con el paso del tiempo se presentó como la víctima de “un clan que se habla, se reúne y planifica cómo acabar conmigo”. “No quieren que me presente, pero el pueblo está a mi favor, no sé por qué me quieren destruir con tanta mentira, quieren acabar conmigo”, afirmó antes de instigar la presentación de varias denuncias sobre una “corruptela” en su contra que la jueza instructora archivó en primera instancia.

Al margen de la administración local, la Gerencia de Atención Sanitaria de la Dirección Territorial del Ingesa le abrió un expediente informativo (“mentira, mentira”, dijo a finales de 2022 ante los micrófonos) y le prohibió expresamente por escrito “proporcionar obsequios de cualquier naturaleza a los menores de edad que se encuentran a cargo de la Ciudad Autónoma sin la previa y expresa autorización por parte de Fundación SAMU”.

El doctor, con gran predicamento social en la ciudad, entró en política en 2015, cuando ocupó el número 5 de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas. En 2019 repitió en ese mismo puesto y aceptó el puesto de consejero de Sanidad que abandonó en enero de 2021 tras conocerse que se había saltado los protocolos de vacunación contra la covid-19.

Tras amagar con postularse a presidir el PP regional, en verano presentó su propio partido, Ceuta Avanza. Durante los últimos seis meses ha asegurado ser víctima de una “trama” de “poderes fácticos” que supuestamente buscan evitar que se presente a los comicios de mayo. En septiembre llegó a señalar a funcionarios locales como autores de “coacciones” a niños para que le denunciasen de “lo que no se puede decir”, algo que todos los menores interrogados por la Policía Nacional han negado.