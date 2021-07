Moreno no se plantea cerrar el ocio nocturno "a corto plazo" en Andalucía: "Lo mejor es un ocio reglado"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que no tienen prevista ninguna medida nueva con respecto al Covid dentro de la desescalada planteada, ya que no se ha ido avanzando. En cuanto al ocio nocturno ha afirmado que "a corto plazo" no se plantean el cierre, ya que creen que "lo mejor es un ocio reglado".

Moreno se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Algeciras (Cádiz) después de que Andalucía sume su tercera jornada por encima del riesgo extremo por Covid-19 tras registrar una tasa de 279 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En rueda de prensa, Moreno ha afirmado que le han dado "1.000 vueltas pero es muy difícil ponerle puertas al campo". Así, ha explicado que "a la gente joven no se le puede encerrar, salvo que hagas un toque de queda" y "al final, si no van a un ocio reglado, que están vigilante y tiene unas normas, se van a un parque, a una playa, una nave o casa de un amigo".

"Creemos que vehiculizándolo por ahí, por un ocio organizado, es más efectivo que cerrándolo. Vamos a ver cómo va evolucionando, no descartamos nunca nada", ha añadido el presidente de la Junta.

Por otra parte, en cuanto a las medidas para localidades que alcancen los 1.000 casos por 100.000 habitantes ha afirmado que "siempre se evalúan en los comités territoriales", pero ha recordado que "hay que tener cuenta no solo los 1.000 casos, también otras variables pero en líneas generales sí se tomarán medidas cuando se superen".