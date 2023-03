El PP asegura que su propuesta para las pensiones es “provocar un baby boom”

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este viernes en una rueda de prensa que, si el PP gobierna, derogará la reforma de las pensiones recién convalidada en el Congreso este jueves.

En su lugar, la propuesta del PP es que “hay que provocar ‘baby boom’, hay que provocar empleo, captar talento de fuera todo lo que podamos e inversión extranjera”. “Si no tenemos más gente trabajando tenemos un enorme problema”, ha dicho Bravo. Si el PP llega al Gobierno, sostiene su vicesecretario de Economía, “nos sentaremos para hablar en el Pacto de Toledo de cuál es la respuesta que realmente da seguridad. No vamos a aplicar una reforma con la que nadie está de acuerdo. No es la fórmula”. El PP pretende presentar planes de creación de empleo para 1,7 millones de desempleados, con el objetivo de aumentar en 16.000 millones de cotizaciones sociales. Eso, y el “baby boom” que ha citado Bravo al inicio de su intervención.

“Si no tiene aval de Bruselas, creemos que genera perjuicio”

En sus críticas al ministro José Luis Escrivá, que ha liderado la reforma de las pensiones, el vicesecretario de Economía del PP ha cuestionado dicha norma por carecer del aval de la AIReF y de otros centros de estudios como Funcas, Fedea o BBVA Research. En esta misma línea, ha afeado a Escrivá haber 'mentido' al decir que la reforma cuenta con el aval de la Comisión Europea, aunque luego Bravo ha admitido que Bruselas “posiblemente avalará esta reforma”.

“Si no tiene aval de Bruselas, ni de la AIReF ni de otros organismos y creemos que genera perjuicio, no podemos votar a favor, pero claro que creemos que tiene cosas buenas”, ha reconocido Juan Bravo. Sorprende, precisamente, el comentario sobre el aval de Bruselas el mismo día que España recibe el tercer desembolso de los fondos europeos, al obtener el visto bueno al pago de 6.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea.

El ministro Escrivá explicó este jueves en una entrevista en Onda Cero que, técnicamente, Bruselas “solo podrá avalar [la reforma de las pensiones] cuando España solicite el cuarto pago”. No obstante, el ministro está “cien por cien” convencido de que ese aval llegará porque varios equipos de la Comisión Europea y el Ministerio llevan “dos meses” trabajando juntos sobre esta reforma, aclaró José Luis Escrivá.