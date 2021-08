EL PSC califica de "grave anomalía" que una mayoría de 74 diputados no logre acordar presupuestos para Cataluña

PALMA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Socialista-Units per Avançar en el Parlamento de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que es una "anomalía muy grave" que la mayoría independentista de 74 diputados no sea capaz de superar unos presupuestos "prepandemia" y no logre un acuerdo para unas nuevas cuentas.

En declaraciones a los medios antes de participar en Palma en un encuentro con empresarios en el Cercle d'Economia de Mallorca, el exministro de Sanidad ha recordado que Pere Aragonés "se comprometió" a llevar unas cuentas a su investidura.

Illa ha defendido en este punto que la estabilidad y los intereses catalanes pasan porque haya presupuestos en Catalunya al mismo tiempo que por el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, el líder de la oposición en la Cámara catalana ha señalado que llegado el momento de hablar con el Ejecutivo central siempre "defenderá los intereses generales de todos los catalanes".

Así, ha defendido que igual de importante es el diálogo con el Estado como con los propios catalanes, "si no, este diálogo está cojo".

En este sentido, Illa ha defendido la necesidad de que Catalunya, sin renunciar a los contactos bilaterales, esté presente en todos los foros multilaterales y en los debates "que afectan a todos".

Illa se ha reunido este miércoles con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quien coincide, según ha explicado, en la visión de España "rica en diversidad y creatividad y en la que conviven múltiples expresiones en favor del proyecto común frente a la visión centralista y egoísta que defienden otros".

Este miércoles, el exministro tiene previsto reunirse también con la consellera de Salud y Consumo balear, Patricia Gómez, y parte del equipo de su departamento.