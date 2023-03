La publicación del discurso de Tamames descoloca a Vox

Jueves, 16 de marzo, 11.00 de la mañana. En la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados no cabía ya ni un alma. La expectación era máxima ante la rueda de prensa del líder de Vox, Santiago Abascal, y de su candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura de la próxima semana, Ramón Tamames, anunciada dos días antes por el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros. La idea inicial era que, con la comparecencia, los periodistas pudieran “aclarar todas las dudas” sobre los detalles de la moción de la extrema derecha contra Pedro Sánchez, que se debate los días 21 y 22 en la Cámara Baja. Pero finalmente el acto estuvo marcado por la exclusiva publicada la noche anterior por elDiario.es, que sacó a la luz el texto íntegro del discurso que Tamames había preparado para defender el próximo martes, en el Congreso.

Nada más saltar la alerta de este diario, a última hora del miércoles, los chats de mensajería instantánea de políticos y periodistas empezaron a echar humo. Todo el mundo trataba de confirmar la información. Pocas horas después, el propio Tamames reconocía en una entrevista en Capital Radio que se trataba, efectivamente, de un texto elaborado por él, aunque después fue matizando que era “una versión preliminar”. El candidato de la moción de Vox no ocultó su asombro por lo que consideró “una filtración perversa”, si bien cuando los contertulios del espacio radiofónico le explicaron que se trataba de un documento de 31 páginas, Tamames exclamaba: “Es la versión de hoy”. En Vox, mientras tanto, guardaban silencio, pese a que no pocos dirigentes reconocían en privado que lo que calificaron como “filtración” del discurso anulaba el factor sorpresa con el que querían jugar.

El malestar contra el candidato llevaba ya arrastrándose desde varias semanas atrás. La tournée mediática emprendida por el economista y exdirigente del PCE empezó a preocupar en el partido de extrema derecha al ver que en cada ocasión que se le presentaba pronunciaba argumentos o propuestas que chocaban de lleno con el programa del partido de Abascal. En los últimos días, Tamames ha llegado a asegurar que “España es una nación de naciones”, ha negado que Pedro Sánchez sea “el peor presidente de la historia de España”, como defiende Vox, y ha reconocido que le tiene “aprecio”, cuando la formación de extrema derecha le considera nada menos que “un criminal”. En el partido ultra tampoco entendieron que su candidato anunciara que quería invitar al presidente del Gobierno a su casa a comer o cenar antes de debate. “Cosas del abuelo”, comentaban en Vox.

Este martes en el partido de Abascal consideraron que lo más conveniente para atajar los dimes y diretes que habían suscitado sus numerosas declaraciones poniendo en entredicho su falta consonancia con el ideario de Vox, era comparecer en rueda de prensa en el Congreso. “Así podrán ustedes preguntarles todo lo que quieran”, afirmó Espinosa, no sin antes acusar a ciertos medios de comunicación de estar “intentado boicotear la moción de censura”. Entonces, en la formación de extrema derecha no contaban con que la comparecencia iba a llegar después de que saliera a la luz el discurso íntegro del candidato a la moción de censura.

Abascal: “No nos caracterizamos por cambiar de posición aunque se conozca”

Poco antes, a primera hora de la mañana, uno de los referentes mediáticos de la ultraderecha, Federico Jiménez Losantos, cargaba con dureza contra Tamames, pero también contra Vox, por la publicación de elDiario.es. “Si siguen así la moción de censura la tendrían que hacer en el Wizink Center, un espectáculo de masas, porque esto ya no es solo una tomadura de pelo parlamentaria, esto es un esperpento en tres dimensiones y perverso”, dijo, el locutor de esRadio en uno de sus editoriales. “Tamames, que piensa que es una cosa extraordinaria, va y lo filtra anoche –algo que no sucedió– al diario comunista, podemita y ultraizquierdista”, dijo Losantos, en alusión a este medio. A juicio del locutor, si Vox “tuviera vergüenza” en la rueda de prensa que iba a ofrecer solo unas horas después “saldría Abascal y diría: 'este señor nos ha engañado y hemos sido idiotas. Pedimos perdón a los votantes de Vox'”. Su deseo no se cumplió.

Abascal entró en la sala del Congreso con sonrisa forzada arropado por algunos compañeros del grupo parlamentario. Y, a su lado, el casi nonagenario exdirigente comunista lo hacía con una amplia sonrisa, sin disimular que estaba encantado de protagonizar tanta atención mediática. “Me siento como volviendo a esta casa en donde he sido siete años parlamentario. Esta vuelta a casa me llena de un sabor especial”, aseguró.

Nada más empezar la rueda de prensa, Abascal felicitaba con ironía a los periodistas: “Veo que han descubierto que don Ramón Tamames no es de Vox y que es una persona independiente”. “Han descubierto [proseguía] lo que Vox anunció en diciembre, que presentaría una moción de censura al considerar que la situación de España era de enorme gravedad, por lo que era necesario la convocatoria de unas elecciones generales de inmediato”, añadió. Para ello, desde la extrema derecha proponen que los comicios coincidan con la doble cita del 28 de mayo de las municipales y autonómicas.

Pese a reconocer implícitamente que el mal ya estaba hecho, Abascal intentó minimizar las consecuencias de la publicación del discurso y aseguraba que “en ningún momento” han estado pensando en retirar la moción. “No nos caracterizamos por cambiar de posición porque esta sea conocida”, dijo el líder de extrema derecha. “No hay mal que por bien no venga, quizá que se conozca [la intervención de Tamames] sirva para que aquellos diputados que han anunciado su abstención [en referencia al PP] lo lean con atención y puedan reflexionar y finalmente cambiar el sentido de su voto”, dijo Abascal. Tamames, por su parte, adelantaba que mantendrá las líneas generales del documento ya conocido y que, quizá, pueda introducir “algunas novedades” e “iniciativas atractivas para muchos españoles”.

En la cúpula del partido de extrema derecha no acaban de digerir que se haya conocido el discurso del candidato varios días antes de que se inicie el debate sobre la moción de censura previsto para el martes y el miércoles de la semana que viene. Creen que es dar “ventaja” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que podrá prepararse de antemano las respuesta a los temas que desgranará el candidato a la Presidencia del Gobierno. Además, el ambiente de los días previos a la rueda de prensa conjunta ya estaba bastante caldeado ante el tour mediático que ha estado protagonizando el catedrático y exlíder del PCE. Algunas de sus declaraciones han caído, de hecho, como una bomba en el partido.

En un intento de conjurar todo ese mal ambiente, el candidato insistía en su comparecencia junto a Abascal en que “aunque puede haber discrepancias puntuales” con Vox se siente “muy a gusto tras haber sido elegido por los 52 diputados” del partido de la ultraderecha para defender su moción de censura. Pero en su discurso, de 33 páginas, Tamames evita hablar de los temas más espinosos en los que puede entrar en confrontación con Vox como la violencia de género, la igualdad, el aborto, los colectivos LGTBI o la ilegalización de partidos nacionalistas. No obstante, los de Abascal no temen tanto su discurso inicial como las réplicas que pueda protagonizar después en el cara a cara tanto con el propio Pedro Sánchez, al que ha confesado “tener aprecio”, como con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, que tendrán dos oportunidades de encararse con él. “Ya hemos dicho muchas veces que el señor Tamames no es de Vox, al igual que Vox no es del señor Tamames”, insistió este jueves Abascal.

Para el PP, a la moción “le queda poco interés”

El discurso publicado por este diario fue acogido por el resto de fuerzas políticas como una nueva evidencia de que la moción de censura nace muerta, ya que no cuenta con ningún apoyo al margen del de los diputados de Vox. Pero también consideraron que el hecho de conocer lo que va a decir el candidato resta interés al Pleno de la próxima semana y desvirtúa por completo la iniciativa de la extrema derecha.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, consideró que a la moción de censura “le queda poco interés” tras la exclusiva de elDiario.es “Si la moción tenía algún interés, era lo que iba a decir el candidato”, reconoció, en una entrevista en el programa La Hora de la 1, en TVE. Preguntado sobre qué le parecía al PP en líneas generales este discurso, Bendodo aseguró que en el principal partido de la oposición piensan que Sánchez “se merece dos mociones” y reconoció que si en esta “hubiera opciones”, la hubieran planteado ellos. “Criticamos que fundamentalmente va a reforzar a Sánchez”, afirmó, para añadir que “la verdadera moción será cuando hablen millones de españoles el 28M”. Bendodo volvió a recordar que en su partido se van a abstener y que, “en principio”, Feijóo no va a asistir al debate en el Congreso.

“No he tenido tiempo de ver el discurso”, aseguró, por su parte, el líder del PP. “Ni siquiera sé si es el discurso de Tamames. Por tanto, vamos a esperar al martes. Pero como se ha dicho por parte de él, al menos, no va a haber una moción de censura, va a haber un dictamen de Tamames sobre la situación de España”, apuntó. En su opinión, Vox “está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho” presentando la moción. “Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura, insisto. Lo hemos dicho desde el principio y no le vamos a dar el triunfo a un presidente que en este momento es un presidente derrotado en la opinión pública”, añadió

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, expresó su “respeto en lo personal y en lo político” hacia la figura de Tamames, antes de ironizar sobre el hecho de que “los presentadores de la moción de censura censuran la moción”, por las críticas internas de Vox ante algunas de las posturas de su candidato. Y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tildó de “bodrio” el discurso de Tamames, y lo calificó de “recopilación de bulos y aspavientos histéricos de la ultraderecha”.