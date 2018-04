Cospedal consigue su "grupo de trabajo" sobre noticias falsas a puerta cerrada en el Congreso

La comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha constituido este martes un nuevo "grupo de trabajo" sobre fake news con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. El órgano tendrá un rango inferior al de una subcomisión parlamentaria y no contará con publicidad de sus trabajos, lo que supone que el Congreso no registrará sus reuniones, que serán a puerta cerrada y no se levantará acta alguna para documentar lo que allí ocurra.

La iniciativa surge a raíz de una propuesta que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, transmitió por carta al presidente de la citada comisión, el socialista José María Barreda. En la misiva Cospedal argumentaba sobre la necesidad de crear un "grupo de trabajo" que reuniera " a diputados, editores de los principales medios de comunicación y otros actores implicados, como plataformas digitales".

La propuesta ha salido adelante a pesar de que el Congreso ya alberga una comisión, en este caso de "Seguridad Nacional" y fuera del ámbito de Defensa, que ha tratado en profundidad la problemática de las noticias falsas y la desinformación. También pese a las advertencias de los letrados del Congreso, que como adelantó este medio avisaron de que la ocurrencia de Cospedal de juntar a diputados con editores obligaría a que el órgano resultante se situara "fuera del procedimiento legislativo" y, por tanto, no pudiera contar con publicidad.

Unidos Podemos, que ya votó en contra de la formación del grupo en primera instancia cuando lo propuso la ministra de Defensa, ha decidido no participar en sus trabajos y ha denunciado su carácter "irregular". Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada, ha opinado que la propuesta de Cospedal supone "una interferencia por parte del poder Ejecutivo en el poder legislativo".

"Consideramos absolutamente inadminisble que se quiera tener un grupo de trabajo secreto en la comisión de Defensa, de espaldas al conjunto de la ciudadanía, para analizar cuál debe ser el tratamiento de la libertad de información y la libertad de prensa", ha expresado Mayoral, que cree que ese contexto opaco no es adecuado para tratar derechos fundamentales. "Se tiene que asumir la responsabilidad política de proponer una subcomisión con luz y taquígrafos", asevera.

Podemos también ha cargado contra la posición del PSOE en la constitución del órgano, señalando que su posición cambia en función de dónde la exprese: "Estamos alarmados por lo que el PSOE hace en el Pleno y lo que hace después en las comisiones; el PSOE ha sido escudero del PP en este grupo de trabajo".

Este medio ha solicitado un posicionamiento oficial a PP, PSOE y Ciudadanos sobre la creación del grupo de trabajo, pero todavía no ha obtenido respuesta.

Instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO y la OSCE han alertado de los riesgos que supone tratar la desinformación en debates sobre defensa o la seguridad nacional, por servir de base para "establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión".