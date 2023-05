Última hora sobre la actualidad política y el acto institucional del Dos de Mayo, en directo

10:00 h

Fin de la polémica, al menos por el momento. El Gobierno de Isabel Diaz Ayuso ha reservado un asiento en primera fila para el ministro Félix Bolaños en el acto del Dos de Mayo que se celebra este martes en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional, tras rechazar en las últimas horas su asistencia. Bolaños estará sentado entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el delegado de Gobierno, Francisco Martín.

El PP de Madrid había criticado las últimas horas la asistencia de Bolaños al no haber sido invitado por el Gobierno de Ayuso. La Comunidad de Madrid no había invitado al tradicional evento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya no asistió a la última cita y solo había cursado una invitación para la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien tiene “las competencias en relación a las comunidades autónomas”, dijo el Gobierno regional.

Desde el Ejecutivo central informaron no obstante que sería el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien acuda junto con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Informa Fátima Caballero.