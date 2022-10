Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:25 h

¡Buenos días! Es martes, hay Consejo de Ministros y además en los tribunales se juzga al Pequeño Nicolás por falsedad, estafa y usurpación de funciones públicas y se retoma el juicio del Alvia. Pero antes, demos un repaso por los temas de la edición de este martes de elDiario.es:

-El PSOE recorta un punto más la distancia con el PP y Vox se desploma: el PP sería la primera fuerza si se celebrasen hoy unas elecciones, según la encuesta de Simple Lógica para elDiario.es. Los de Feijóo mantienen la primera plaza en el sondeo con un 30,4% y aunque suben ligeramente respecto a la anterior, en la que obtuvieron un 29,4%, el PSOE ha conseguido recortarles dos puntos, y se mantiene como segunda fuerza, pasando del 25,8% al 28% de los posibles votos.

-Podemos prevé pedir a sus diputados votar en contra del acuerdo del Poder Judicial si no incluye a Victoria Rosell: la renovación del órgano de gobierno de los jueces podría suponer un choque más dentro de Podemos. La formación que lidera Ione Belarra ha decidido que no va a participar de ningún acuerdo en el que no esté el nombre de la jueza Victoria Rosell, a quien, dijeron ayer en rueda de prensa, defenderán “hasta las últimas consecuencias”.

-Un juzgado de Madrid investiga por estafa informática a Binance, la mayor plataforma mundial de venta de criptomonedas: la Justicia madrileña investiga a Changpeng Zhao, el fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, y también al representante legal de su división española por “bloquear” 85.000 euros de un empresario español.

-Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de Reino Unido: joven, millonario, hijo de inmigrantes, hindú y abstemio: el exministro de Economía británico se convirtió ayer lunes en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Es un convencido euroescéptico desde adolescente y renunció a su idea de impuestos bajos en la carrera por el liderazgo conservador.