Última hora sobre la actualidad política, en directo

10:23 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha admitido este miércoles su “absoluta preocupación” por el repunte de asesinatos machistas y ha reconocido que “no hay una varita mágica” para acabar con la violencia machista. Así se ha referido en una entrevista en Cadena Ser al ser preguntada por la medida del Ministerio de Interior de informar a las víctimas de alto riesgo cuyos agresores sean reincidentes. “No hay una sola medida que pueda garantizar que vamos a evitar todos los asesinatos porque es algo estructural, no vamos a acabar con la violencia de género hasta que no acabemos con el machismo. Lo que no quiere decir que no podamos hacer nada”, ha añadido.

La ministra asegura que hay “unidad” en el Gobierno a la hora de abortar la situación y que su ministerio “defenderá” todo lo “que vaya encaminado a proteger a las víctimas” y se ha mostrado “de acuerdo” con Interior “en que hay que poner el foco en los agresores”. “Debemos construir una dinámica social e institucional para que los agresores no vean amparada ni normalizada sus conductas”, algo a lo que el ministerio ya ha ido apuntando en sus discursos y campañas recientes, como la lanzada con motivo del 25N.

Montero ha asegurado “no solo cuando hay repuntes” sino “con un solo asesinato”, el ministerio analiza “en detalle” cada caso para “ver en qué podemos mejorar” porque “tenemos que ser capaces de reconocer los avances de España” en esta materia, “pero eso no nos hace ser autocomplacientes”, ha afirmado. La ministra ha reconocido que hace falta mayor “formación y especialización” de todos los agentes implicados, no solo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o jueces, también en el ámbito de servicios sociales o sanidad para “detectar precozmente la violencia”.

Informa Marta Borraz.