Sánchez se compromete a seguir “dignificando” las pensiones y el SMI tras la petición de los sindicatos

Pedro Sánchez ha garantizado que en 2023 el Gobierno que preside seguirá “dignificando” las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional en la línea de lo implementado durante toda la legislatura. Durante la inauguración de las jornadas de acción sindical de la UGT, el presidente ha reivindicado la acción del Ejecutivo en la gestión de las dos crisis económicas que han atravesado su mandato, tras la pandemia y la invasión rusa de Ucrania.

“Por mucho que a muchos les pese, el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar”, ha dicho Sánchez en relación a los augurios económicos que la derecha hacía en verano. “Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho estos tres años: dignificar las pensiones, dignificar el Salario Mínimo Interprofesional y proteger la dignidad de los empleos y a la gente de a pie”, ha anunciado el presidente tras la petición expresa del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, sobre la revalorización de los salarios.

Ante el año electoral que se avecina, Pedro Sánchez ha planteado que los ciudadanos tendrán que elegir entre dos opciones en las urnas: “Hay dos alternativas, una centrada en proteger empleos y rentas desde la política útil, y otra anclada en proteger los intereses de algunos poderosos y ofreciendo las mismas recetas del sálvese quien pueda”.

Durante su intervención, Sánchez ha contrapuesto la hoja de ruta económica del Gobierno de coalición con las medidas desarrolladas por el Gobierno del PP durante la gran recesión. “El Gobierno de entonces dio como respuesta una reforma laboral aprobada en solitario y de manera unilateral, y fue una contrarreforma. No solo no se frenó la sangría del paro sino que la aceleró, y no contribuyó a reducir la precariedad, sino que la disparó, y hundió a los trabajadores en la precariedad”, ha recordado.

A las puertas del ciclo electoral que arrancará en mayo con las autonómicas y municipales y que debe desembocar en las elecciones generales de finales de año, el líder del Partido Socialista ha querido reivindicar el trabajo de su Gobierno de coalición pese a las dificultades encontradas y las discrepancias entre socios. “Hay diferencias pero compartimos ciertos principios esenciales como defender a la gente de a pie, la dignidad del trabajo, de las retribuciones, de las pensiones, una fiscalidad justa. Si algo hemos demostrado es que hay otra forma de crecer más y mejor. Hemos parado el golpe de dos crisis sucesivas sobre la clase media y trabajadora”, ha concluido.