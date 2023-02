Última hora sobre la actualidad política, en directo

09:29 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que “están negociando” en el seno del Gobierno la reforma de la ley de 'solo sí es sí' y que “no se ponen límites” en los plazos: “Tenemos que alcanzar un acuerdo, tenemos una discrepancia fuerte en torno mantener el consentimiento en el núcleo”, ha dicho en una entrevista en el programa Las Mañanas, de rne.

Montero ha indicado que aunque la discrepancia “es fuerte” confía en que la resuelvan: “En muchas ocasiones hemos tenido discrepancias con el socio mayoritario del Gobierno y al final hemos llegado a acuerdos”, ha afirmado. Preguntada sobre quiénes están en las conversaciones, aunque ha querido mantener la discreción, ha indicado que estas son “múltiples” y que están hablando “Justicia e Igualdad o también el ministro de la Presidencia”.

Acerca de la posibilidad de que la reforma se llegue a dar sin acuerdo, la titular de Igualdad, que ha insistido en que la ley no está mal, sino que es una minoría de jueces los que la aplican mal, ha lamentado que “tienen los números para hacerla si pactan con el PP”. “No me gustaría y por eso me estoy dejando la piel desde hace meses”, ha reivindicado, para añadir que descarta abandonar porque su “obligación” en momentos como este “es dar la cara y estar ahí para tratar de proteger este avance”.