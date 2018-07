'Barcelalaland': un director de fotografía recrea una escena de cine en medio del paro de los taxistas

En la primera escena de La La Land, la película de Damien Chazelle que se quedó a las puertas del Oscar a la mejor película, un atasco es aprovechado para que los conductores canten y bailen el tema Another day of Sun. El paro patronal de los taxistas, que para protestas y visibilizar sus reivindicaciones han cortado el Paseo de Gracia de Barcelona, es lo que ha inspirado a un creador audiovisual para recrear esa escena.

El responsable de la idea es el director de fotografía Pol Turrents, que grabó el vídeo junto a dos amigos el pasado domingo. Una iniciativa que surgió tras "vernos el sábado, que fuimos al cine y a cenar, y al querer irnos nos vimos atrapados por no haber taxis". El mismo día de la grabación lo subió a su cuenta de Twitter y a su canal de Youtube, pero donde ha tenido más éxito ha sido en la red social.

En conversación con eldiario.es, desvela que hizo un "llamamiento en redes para ver quién se venía conmigo a hacer un La La Land, pero no tuvo nada de éxito". Finalmente, sus dos amigos se sumaron y pudo hacer este homenaje al filme. "Como creador audiovisual también me gusta mostrar lo que siento como ciudadano. Y al ver que habían cerrado la ciudad, se me ocurrió esto", señala Turrents, que ha trabajado en películas como Salvador, de Manel Huerga, y ha hecho videoclips para Joan Manuel Serrat, Estopa o Soziedad Alkoholika.

Otra de sus motivaciones fue ver "que la gente está muy cabreada, y que en esto se aplicando poco el sentido del humor". Aunque el director de fotografía es crítico con los paros de los taxistas. "Vengo del mundo del cine. Es como si nosotros hubiésemos asaltado alguna 'teleco' cuando estalló la piratería. Creo que es lo mismo en el caso de Uber y Cabify con respecto a ellos", asegura.

No es la primera vez que Pol Turrents tira de creatividad para referirse a una cuestión de actualidad. En 2017, mostró el rechazo de Barcelona a la violencia tras los atentados de las Ramblas de agosto. Para ello, utilizó el Imagine de John Lennon.