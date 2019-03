Pablo Iglesias, sobre el cartel con el que han anunciado su vuelta: "No me siento identificado"

Podemos ha anunciado este miércoles que su líder Pablo Iglesias regresará a la primera línea política el 23 de marzo. Hasta aquí, todo bien. La polémica la ha generado el cartel con el que el partido ha acompañado al anuncio en las redes sociales. En él, se podía ver a Iglesias con el puño en alto bajo una palabra, "vuelve", con las letras ‘e’ y ‘l’ destacadas.

El diseño, que remarcaba el género masculino, ya ha sido eliminado del perfil de Twitter del partido y el propio Iglesias ha dicho no sentirse identificado con el mismo. "Tengo muchas ganas de encontrarme con vosotros y vosotras el día 23 en la plaza del Reina Sofía […] También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede", ha dicho.

Podemos celebrará un acto ese día para lanzar a su candidato de cara a las próximas elecciones generales, tras concluir su baja de paternidad. Iglesias ha estado ausente desde finales de diciembre salvo en dos momentos concretos: la ruptura con Íñigo Errejón y la reunión secreta que mantuvo con Pedro Sánchez en Moncloa antes de la votación de los presupuestos.

El cartel ha recibido todo tipo de críticas, incluso por parte de compañeros de partido. Este tuit de Pablo Padilla, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha sido uno de los más destacados.