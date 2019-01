Rafael Hernando sitúa a Vox en la "extrema derecha" en plena investidura andaluza

Rafael Hernando, ahora presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, ha ubicado a Vox en la "extrema derecha" al ser preguntado por Ana Pastor en el programa especial de Al Rojo Vivo (La Sexta) que cubría en directo el debate de investidura en Andalucía. Los votos de Vox, tras el pacto cerrado con el PP, harán presidente autonómico al popular Juan Manuel Moreno Bonilla.

La periodista le ha preguntado si Vox era la ultraderecha, después de que Hernando calificara a su partido como "una fuerza centrada". "Sí", ha respondido el político, para añadir a continuación: "Si lo ponemos en la situación mirando donde se ubica cada uno en la playa, diríamos que Podemos es la extrema izquierda y que Vox es la extrema derecha".

Hernando se suma así al pequeño grupo de integrantes del PP que se atreven a calificar de extrema derecha a a formación de Santiago Abascal, ya que la lógica general del partido es evitar posicionar ideológicamente a Vox.

En el mismo lugar, el exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, tampoco se ha mostrado conforme con el discurso del portavoz de Vox, Francisco Serrano. "El discurso propio de esa formación política. No me ha extrañado el discurso. Por eso yo estoy en el PP, porque no suscribo en la totalidad el discurso que él ha hecho", ha dicho Zoido a laSexta.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es otro de ellos. Este martes dijo en una entrevista en Onda Cero que Vox es "la ultraderecha de verdad". Otros líderes del PP han sido críticos con el partido de Abascal, pero sin ubicarlo ideológicamente, como Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, que aseguró que "a Vox le falta un hervor".

