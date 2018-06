"¿Conoce usted a Margallo? Pues ya está": así ventila Santamaría una pregunta sobre su mala relación con Margallo

La entrevista de Carlos Herrera a la precandidata a la presidencia del PP Soraya Saénz de Santamaría en COPE acabó con una pregunta inesperada sobre sus discrepancias públicas con José Manuel García Margallo, después de que el exministro de Asuntos Exteriores y diputado del PP asegurase que haría "todo lo posible" porque Santamaría no lidere el PP.

Al final de la entrevista, Herrera pide a Santamaría que explique "qué le ha pasado con Margallo" y bromea con la exvicepresidenta diciéndole que puede responder con una onomatopeya. "¿Usted conoce a José Manuel García Margallo?", replica Santamaría. A la respuesta afirmativa del periodista, zanja: "Pues ya está". Tras unos segundos de silencio y risas del resto de tertulianos, añade: "Me pidió una onomatopeya".

En una entrevista en eldiario.es, Margallo declaró que es "público y notorio" que han tenido posturas "completamente discrepantes" sobre la situación en Catalunya: "La propuestas, la política y la estrategia que se han seguido respecto a Catalunya no han sido buenas. Lo he dicho antes, durante y después de ser ministro. Tampoco he coincidido con el mantenimiento de un sistema tributario que, en mi opinión, no se corresponde con la necesidad de cambiar el modelo económico, de una economía cerrada a una abierta y competitiva. Y, en tercer lugar, tampoco hemos coincidido sobre el proyecto europeo. Yo soy un federalista y Soraya y Montoro no lo son. Esas son las discrepancias, pero no es que yo vaya contra Soraya o contra Montoro, es que lo que ellos proponen a mí no me gusta y, por lo tanto, yo no lo voy a comprar".

Cuando Cospedal presentó su candidatura, José Manuel García-Margallo decidió mantener también la suya y rechazó integrarse en la de la exministra de Defensa para conformar un frente común contra la rival interna de ambos, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.