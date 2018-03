The Times, tras la detención de Puigdemont: "Madrid necesita empezar a hablar con sus adversarios y dejar de buscar encarcelarlos"

"Madrid tiene un miedo existencial al secesionismo (...). Eso no es excusa para tratar a un movimiento pacífico y algo caótico como si fuera un ejército rebelde peligroso". Esta es una de las frases del contundente editorial de este lunes de The Times sobre Catalunya, en el que repasa los hechos de los últimos días, como la detención en Alemania de Carles Puigdemont. Algo que, según el diario británico, hace necesario que el Gobierno de Mariano Rajoy empiece a "hablar con sus adversarios" en lugar de "buscar encarcelarlos".

The Times repasa de manera compendiosa lo ocurrido con Catalunya desde el referéndum del 1 de octubre, con episodios como la huida de Puigdemont o la encarcelación el pasado viernes de Jordi Turull y el resto de líderes independentistas. Para el periódico, estos hechos hacen que la gestión por parte de Moncloa haya estado marcada por la "imprudencia, mano dura y un aparente deseo de que una situación difícil sea mucho peor".

"Mariano Rajoy no ha dado pasos para entender por qué una parte tan significativa de los catalanes espera la independencia", asegura el diario, que pone de ejemplo del "miedo" del Gobierno al secesionismo el registro del avión de Pep Guardiola por si éste ocultaba a Puigdemont. "Ha adoptado una postura de indignación legal mientras que la policía y los tribunales han perseguido con gusto a los líderes separatistas", añade el periódico.

The Times también dice que la independencia de Catalunya es "probablemente una mala idea", tanto para España como para la región en sí. Y señala que en un ambiente de "mayor calma y menos política arriesgada, sería posible que una mayoría rehuiría la idea de la independencia" para recuperar el autogobierno y recuperar la estabilidad. "En la búsqueda de aparentar firmeza, el Gobierno de Rajoy se muestra en pánico", asegura The Times, que sentencia que Moncloa "está entregando la autoridad moral a un movimiento político poco serio que a menudo no se lo merece".