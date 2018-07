'Trump Baby': el globo gigante que sobrevolará Londres durante la visita del presidente en julio

Es grande, es naranja, tiene las manos minúsculas y lleva pañales. Así es el globo ' Trump Baby ', una figura aerostática de más de seis metros representando al presidente norteamericano en forma de bebé que sobrevolará los cielos de Londres el próximo viernes 13 de julio con motivo de la visita del mandatario a la capital británica.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha dado luz verde este jueves al vuelo del globo gigante, después de recibir una petición firmada por más de 10.000 personas solicitando permiso para que ' Trump baby' sobrevuele el Parlamento británico. Los activistas detrás de la campaña, cuyo objetivo no es otro que el de protestar por la visita del presidente de Estados Unidos, han logrado además recaudar más de 16.000 libras para costear la construcción y el vuelo del globo.

' Trump Baby' sobrevolará Londres entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana del viernes, concidiendo con la marcha 'Stop Trump', en protesta por las políticas del polémico mandatario que tendrá lugar en el centro de la capital británica.

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1