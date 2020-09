El Consejero de Salud de Andalucía se lía con las recomendaciones anti Covid para familias

Al consejero de Salud, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, le costó explicar este martes las nuevas recomendaciones anti Covid para las familias en la Comunidad Autónoma. La sugerencia inicial era limitar a seis personas las reuniones familiares. Sin embargo, los periodistas plantearon diversas situaciones a las que Jesús Aguirre contestó de la siguiente manera:

"Vamos a instar a que en el ámbito familiar, de forma obligatoria, se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes. Siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar es que se me acumulen o se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del ámbito familiar. De ahí que vamos a proponer una restricción, que la propondremos, que será seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, el baremo social":

Estas declaraciones y recomendaciones se enmarcan en el dato que ofreció Aguirre, que insiste en que "el 80% de los contagios se producen en el ámbito familiar, es decir, en casa". Y, sin tanto embrollo, vienen a resumirse en lo siguiente:

Las limitaciones de reunión familiar no serán homogéneas, porque dependen del número de personas convivientes en una unidad familiar. El tope máximo serán seis personas. Una familia numerosa, con más de seis miembros en casa, no podrá invitar a otros parientes o amigos a su domicilio, según la recomendación de Salud. En cambio, una familia monoparental -una madre soltera- podrá reunirse con otros cuatro invitados en su hogar. Estas reglas buscan más la concienciación ciudadana, la corresponsabilidad de la gente a la hora de reunirse con familiares y amigos, conscientes de que la curva de contagios en Andalucía está creciendo a un ritmo de 1.500 positivos diarios. En las últimas 24 horas han fallecido 25 personas por Covid-19, la cifra más alta de la última semana.