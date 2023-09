La derecha política y mediática se revuelven contra la alerta de la AEMET: “Es una estafa monumental”

Una DANA tuvo en alerta este domingo a buena parte del territorio. El modelo de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) permitió contar con una previsión de los posibles efectos que aprovecharon gobiernos como el de la Comunidad de Madrid para pedir prudencia a sus ciudadanos. Sin embargo, esta situación ha levantado resquemor en la derecha mediática y política.

Una de las críticas más relevantes de las últimas horas ha sido la de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que lamentó en redes los efectos de la alerta. “Hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de ”peligro extremo“ debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas”, apuntó en X.

En días como hoy, es necesaria la precaución y no poner vidas en riesgo. Pero también hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de “peligro extremo” debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas.



Prudencia toda. Rigor, también. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 3 de septiembre de 2023

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha planteado este lunes sus críticas a la AEMET por el nivel de alerta. “Me preocupa más por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos (...) Creo y pido que en la medida de la posible la Aemet afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronostico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica”, apuntó.

A esa apelación al “rigor” ha respondido la propia AEMET. “Siempre trabaja con rigor y con un alto nivel de responsabilidad. Ayer fue un día muy complicado para muchas personas y para los servicios públicos cuyo fin es la salvaguarda de vidas y bienes. La prevención es fundamental para este objetivo”, apuntó la agencia estatal en redes sociales.

AEMET siempre trabaja con rigor y con un alto nivel de responsabilidad. Ayer fue un día muy complicado para muchas personas y para los servicios públicos cuyo fin es la salvaguarda de vidas y bienes. La prevención es fundamental para este objetivo. Gracias por el apoyo🙏 Seguimos https://t.co/JA2lxCBSj3 — AEMET_Corporativa (@Aemet_Corpora) 4 de septiembre de 2023

Pero las críticas han llegado también desde la derecha mediática, que ha lamentado la intromisión de las alertas y han hablado de “falsa alarma”, como apuntó ayer El Mundo en una información a la que posteriormente cambió el titular, hablando de “inédita alerta”.

La 'falsa alarma' de la AEMET asusta a la capital y falla en sus previsiones: "No entendemos nada", dicen en el Ayuntamiento https://t.co/gTgIp2b4We — EL MUNDO (@elmundoes) 3 de septiembre de 2023

Los columnistas y opinadores de la derecha han vertido críticas tanto al modo de la alerta, en los móviles de los ciudadanos, como en el resultado final de las tormentas. Uno de los más claros ha sido este lunes Federico Jiménez Losantos en Esradio. En su columna a primera hora de la mañana, ha arrancado con fuertes críticas a la AEMET y a la alerta meteorológica. “Es una estafa monumental”, ha asegurado.

Ha aprovechado para ajustar cuentas con dos de sus enemigos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el cambio climático. “Le parecerá muy progre (hacer caso a las alertas), como los carriles bici”, ha asegurado sobre el regidor de la capital. “El alcalde tendrá que hacer penitencia”, ha apuntado. “Quién le ha dado permiso al alcalde para meterse en nuestros teléfonos”, ha apuntado sobre la alerta que llegó a los móviles de los madrileños. Sin embargo, esta alerta fue enviada por un organismo dependiente de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y no del Ayuntamiento.

Respecto a su negacionismo frente al cambio climático, ha asegurado que esta alerta ha sido cosa de “los comunistas vestidos de verde, como una sandía”. “Ha habido sucesos”, ha admitido, para posteriormente reducirlos: “la mitad de las incidencias es que me duele la cabeza, que me he mojado, tontadas”.

Esa alerta telefónica también molestó a otros columnistas. Jorge Bustos, de El Mundo, apuntó en un primer tuit que se trató de “una intromisión del Estado” mediante un “pitido orwelliano”. Posteriormente, matizó asegurando que “queda claro que en el debate entre seguridad y privacidad el personal tiende a sacrificar alegremente la segunda”.

En fin, queda claro que en el debate entre seguridad y privacidad el personal tiende a sacrificar alegremente la segunda. El futuro promete. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) 3 de septiembre de 2023

Diego S. Garrocho, jefe de opinión de ABC, defendió que “ahora ya sabemos que el móvil de cualquier ciudadano puede sonar cuando lo decidan las autoridades”. Un mensaje de “contexto” añadido por usuarios de X, le recordó que se puede quitar mediante los ajustes del móvil la posibilidad de recibir estos mensajes en situaciones de alerta.

Ahora ya sabemos que el móvil de cualquier ciudadano puede sonar cuando lo decidan las autoridades. — Diego S. Garrocho (@GarrochoS) 3 de septiembre de 2023

Javier Negre, de EDAtv, habló de una “DANA que no fue tan fiera” desde una estación de tren donde vivió de primera mano los problemas para el transporte de viajeros debido a los cortes por los efectos de las tormentas. Al mismo tiempo que rebajaba el impacto de la tormenta, aprovechaba para compartir vídeos virales en redes sociales donde se constataba el efecto de las lluvias sobre el metro de Madrid.

Frente a estos mensajes de crítica frente a métodos “orwellianos”, también ha habido opinadores de la derecha que han reducido al mínimo la relevancia de esas alertas en los móviles. “Se ha levantado alguna pequeña polémica pero indica seguramente un camino futuro, no es tan dramático que se comunique”, ha asegurado Carlos Herrera a su vuelta a los micrófonos de la COPE.